Una historia de amor, superación y una malformación: Alfonso, el bebé que nació sin sus manitos

Alfonso nació el 21 de enero de este año, sus papas Linda y Ramiro lo esperaban con ansías, es su primer hijo, aunque sabían que él no iba a ser como los otros niños. A los 8 meses de embarazo, se enteraron de una malformación en sus pequeñas manitos.

“Me enteré del problemita porque me hice una ecografía y el doctor veía algo anormal, estuve en varios ecógrafos, hasta que fui a ver a una doctora que me dio un turno para poder hacerme una ecografía completa y ver si había alguna malformación del bebé”, empezó contando la historia su mamá a Multivisión Federal.

La mujer explicó que aún no saben si su problema puede ser genética o por un medicamento contra la gripe que le recetó una doctora durante los primeros meses del embarazo. Otra médica le indicó, en aquel momento que lo suspenda porque justamente podía causar una malformación en su bebé.

“En primera instancia nos dijeron que no iba a tener manos, pero después vinieron las buenas como quien dice, cuando el bebé nace, nos damos cuenta que las tiene, nada más que no están bien formadas, sigue siendo doloroso verlo así pero con una luz esperanza de que él lo que él tiene se puede arreglar, que es lo más importante para nosotros, no bajar los brazos y pelear por él”, contó su papá.

Hoy, gracias al doctor Gonzalo Martell y a la obra social IPS que cubre todos los gastos, Alfonso salió exitosamente de la primera de seis operaciones a la que se someterá hasta los 16 años. “A los 5 años va llevar una vida de nene normal, va a poder ir al colegio, va a poder disfrutar de sus amigos, hacer ejercicios”, celebraron sus padres.