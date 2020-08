Coronavirus en Argentina: Los expertos sugieren no hablar más de cuarentena

El comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández planteó este mediodía un punto de quiebre: basta de cuarentena. Eso le manifestaron de alguna manera durante la charla que tuvieron en la quinta de Olivos.

"Me parece que no tenemos que hablar más de cuarentena, estamos en una etapa distinta, donde hay que reforzar el mensaje de distanciamiento social y cuidados", dijo uno de los expertos.

Los expertos evaluaron de manera muy positiva la estrategia sanitaria del gobierno nacional y pidieron más acompañamiento para los pacientes terminales con covid para que tengan una muerta digna.

Todos estuvieron de acuerdo en que la noticia de la vacuna de Astra Zeneca/ Oxford abre una oportunidad única y posiciona al país para acceder al igual que otras naciones, con mayores recursos, al insumo más requerido.

Los expertos del comité pidieron hacer mucho hincapié en la salud mental del personal de salud. Expresaron que hay un sufrimiento marcado, un cansancio y una cierta idea de que han sido olvidados. De los aplausos de marzo a esta parte, la situación para ellos fue empeorando. En las redes circulan textos y reclamos con sus quejas. Los números de trabajadores contagiados, y fallecidos, aumentan.

De cara al próximo domingo, cuando se defina una continuidad o no de las medidas de restricción, analizaron la tasa de letalidad: continúa en el 2 por ciento. Para los expertos, eso significa que se están haciendo las cosas bien y que el sistema de salud está respondiendo.

A su vez ratificaron que la vacuna es una gran esperanza y que no deben cerrarse las actividades comerciales, productivas y recreativas que no implican riesgo de ningún tipo. "Posiblemente ya no sea hora de seguir hablando de cuarentena, sino de mantener la distancia y los cuidados mientras nos acercamos a la vacuna", dijo.

Por último, aseguraron que temen por la federalización de la pandemia, es decir, el aumento de casos en el interior del país registrado en las últimas semanas.