Algunas claves y una sorpresa en la ley de Moratoria Impositiva

El congreso sancionó la ley de Moratoria Impositiva. Allí hay varias claves a tener en cuenta para las empresas y un dato relevante para las personas: ·se incrementa 50% la deducción especial para las personas humanas, a quienes se encuentren en relación de dependencia y a jubilaciones, pensiones.

Las claves

· Se establece el plazo hasta el 31 de octubre para inscribirse en la moratoria.

· Podrán incluirse Planes de las cuotas previsionales, impositivas y aduaneras vencidas hasta el 31 de Julio.

· El vencimiento de la primera cuota es en Diciembre.

· Las Deudas Previsionales se podrán pagar en un plazo entre 48 y 60 cuotas.

· Las Obligaciones Tributarias se podrán abonar en 96 o 120 cuotas.

· La Tasa de Interés será del 2% mensual hasta Enero 2021 y luego se aplicara una tasa variable, calculada por el BCRA - tasa BADLAR.

· Habrá un descuento del 15% para quienes paguen al contado.

· La caducidad de la moratoria será por falta de pago de 3 cuotas para grandes empresas y de 6 cuotas para MiPyMES.



Particularidades:



· Las empresas grandes en los próximos 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.

· No podrán acceder quienes tengan activos financieros en el exterior y no repatrien por lo menos el 30% dentro de los 60 días.

Beneficio Cumplidores:



· Se establece un premio a los cumplidores y, en el caso del monotributo, una condonación del componente impositivo de 6 cuotas para las categorías A y B.

· En caso de las categorías C y D será de 5 cuotas mensuales y consecutivas.

· En las Categorías E y F será de 4 cuotas mensuales, en las Categorías G Y será de 3 cuotas mensuales, y en las I, J, K será 2 cuotas mensuales.

· En ningún caso el límite del beneficio podrá superar los 17.500 pesos.

· Ganancias, se incrementa 50% la deducción especial para las personas humanas, a quienes se encuentren en relación de dependencia y a jubilaciones, pensiones.



Se eliminó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda disponer una prórroga de esta moratoria.

El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y penales aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal respecto de los autores o las autoras.



Por Carolina Petra, l Departamento de Impuestos de TGA Auditores & Consultores