Federal A, a la espera de conocer la definición del torneo

Dada la gran incertidumbre que existe por estas horas debido al aumento de casos de Covid-19 en todo el territorio nacional más el número de futbolistas contagiados, desde AFA y Consejo Federal se decidió que todavía no se trabajara en la definición de la categoría.

Se esperará que el número de casos diario descienda para comenzar a proyectar una resolución ya que no sólo se necesita conocer el plano "deportivo" sino también muchas cuestiones de logística (viajes, hospedajes, etc.).

Por último aseguraron que "no hay nada hablado ni menos decidido porque si la situación actual se llega a extender en el tiempo, existe la posibilidad que el torneo no se juegue aunque esa no sea la intención primera".

Semana clave para retorno del equipo

La dirigencia del Cuervo trabaja para que el plantel vuelva a los entrenamientos la fecha pautada por AFA, bajo estricto protocolo. La mayoría de los jugadores y técnico no viven en la provincia y deberán estar sujetos a la cuarentena previa a los entrenamientos.