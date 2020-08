La mujer que se hizo viral por protestar desde un Audi Q5: “Soy una admiradora de Eva Perón”

María Gloria Estévez Craig escogió una célebre frase de la diseñadora francesa Coco Chanel para actualizar su estado de WhatsApp, por última vez, el 30 de enero de 2015. Para la mujer que vive en un barrio privado de Moreno aquella reflexión no perdió vigencia. Más aún cuando decide responder con estas palabras la viralización de una imagen que la tiene como protagonista, a bordo de una camioneta Audi Q5, sosteniendo la bandera argentina, en la movilización del pasado lunes contra el gobierno nacional.

“Nunca me imaginé que ir a una marcha implicara todo esto, que aparezcan los odiadores”, dijo en diálogo con Infobae. “Sufrí mucho dolor porque estigmatizar a la gente por el cabello, el auto o la piel, es algo feo. Los odiadores conmigo van a sufrir anorexia, no les voy a dar de comer. Mi impronta es de paz. Soy una ciudadana, tengo derechos y puedo protestar por lo que no estoy de acuerdo”, contó.

En sus redes sociales no habitan manifestaciones políticas. En Twitter, utilizó la palabra “excéntrica” para definirse. Allí sólo publicó algunas imágenes del local de ropa que tiene el barrio porteño de Flores. En Instagram comparte memes. Dos o tres por día. En Facebook, en cambio, su perfil es más familiar.

“En Moreno vivo en un barrio privado, soy una privilegiada. Desde el primer día de la cuarentena que estoy acá, encerrada, ayudando al prójimo. Soy clase alta, sí. Acá tengo un grupo de compraventa. Con lo que vendo mantengo un merendero desde octubre del año pasado. Lo administra una mujer que es empleada doméstica acá. Allí tenemos 11 niños y mi idea es que todos lleguen a la universidad. Yo soy la madre proveedora y ella la madre espiritual. Además tengo una tienda vintage en Flores, desde hace muchos años, en donde vendo ropa sustentable”, sostuvo la mujer.

Su imagen en la camioneta de alta gama se viralizó durante las horas posteriores a la marcha que se llevó a cabo en el Obelisco y tuvo como principal eje el repudio a la reforma judicial impulsada por el presidente Alberto Fernández. Estévez Craig fue criticada por movilizarse en un vehículo que adeudaba casi $350 mil en patentes: “La camioneta no es mía”, indicó.

“Esto pasa porque no tenemos educación. No quiero politizar las cosas, pero voy a recalcar una frase de Eva Perón: ‘No hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos’. Creo que cuando el pueblo piensa no se equivoca. ¿Por qué no puedo tener un Audi? ¿Por qué hay que conformarse? Es eso lo que me molestó. ¿La gente peronista no tiene un Audi? ¿O porque tengo el pelo rubio? Me dolió muchísimo, jamás milité para ningún partido político. Soy del pueblo, me esfuerzo cada día para que la gente progrese. Que crezcan, no sólo económicamente sino de pensamientos. Pero basta de odios”, manifestó Gloria.



Actualmente, Craig vive en un barrio privado de Moreno

La mujer no quiso revelar a quién votó en las elecciones presidenciales de 2019. Pero sí precisó que la marcha del 17A fue la primera en la que participó después de muchos años: “Esta vez me temblaba el cuerpo, era tanta la emoción de estar ahí. Una señora se me acercó y me bendijo. Y bueno, yo creo que tenemos que respetarnos y volver a lo de nuestros ancestros, a trabajar, a estudiar. La única manera de progresar es ir para adelante. La manera de progresar es educando, no hay otra. Y escuchar al pueblo, porque la soberbia no sirve de nada”, dijo.

Y agregó: “Fui por justicia, porque no quiero que se haga la reforma judicial. Tenemos cosas pendientes antes que la reforma. No quiero más pobreza, que sepan que estudiando y trabajando puedan tener el Audi y ser libres pensadores”.

Estévez Craig aseguró que nunca estuvo afiliada a ningún partido político. “No me caso con nadie, yo me caso con el pueblo. Soy una persona extraña porque la gente me ve glamorosa y porque mi vehículo también es un auto premium. Pero, ¿sabés qué? Soy admiradora de Eva Perón, porque siempre vi que ella ayudaba al pueblo. Eva lamentablemente falleció muy joven. Le dijeron puta, que usaba joyas, pieles. Y esas cosas se las regalaron. Yo progresé yendo a la facultad, había noches que no comía. Vengo de padres trabajadores. Mi papá, que con su esfuerzo se hizo su casa. Mi mamá, que nos educaba. No vengo de la aristocracia. No es suerte lo mío. Vivo bien, económicamente no me falta nada. Soy una privilegiada, pero es gracias a mi esfuerzo”, detalló.

—¿Hubo algún otro motivo por el cual decidió manifestarse?

—Sólo la reforma judicial. Lo que no veo hoy es justicia social, hace años que no veo justicia. Quiero que los jueces sean elegidos por un test, por meritocracia, no porque los pongan con un dedo. Qué bueno sería que nuestros mandatarios pudieran demostrar su sapiencia, pero no voy con una impronta de odio. Tenemos que tirar todos del mismo carro. Si el gobierno no escucha al pueblo, no sirve de nada.

—¿Qué opinión le merece el gobierno de Alberto Fernández?

—No se puede juzgar a ningún gobierno. Los problemas que tiene Argentina vienen de hace muchos años. Con la cuarentena estuve de acuerdo los primeros tiempos. Hubiese dado mucha información de cuidarnos, y los mayores de 65 o con patologías preexistentes que no vayan a trabajar. Parar el país no... Somos un país pobre. Sé que tenemos que cuidarnos, pero la pobreza trae más enfermedades que el coronavirus. Y en este contexto quiero agradecerles a los médicos y a los enfermeros; mandarles un abrazo de corazón y de toda la gente.



—¿Cómo se enteró de su foto y la viralización de la misma?

—Primero vi un video en TikTok. Fue gracioso porque pusieron el “Hola, Susana”. Me pareció muy gracioso. Me llamó mi nieto del corazón y me dijo que estaba en el celular. Fue algo emotivo porque me había visto mi nieto. Después empezaron con la camioneta, con la cacerola. Lo que yo llevé era un cacharro. Por supuesto que tengo buenas cacerolas. Pero yo no tengo pasado que me condene. Pueden buscar, buscar y buscar que no van a encontrar. Sí tengo gente que puede contar que no tenía ninguna ayuda del Estado, porque trabaja en negro, y los ayudé muchísimo.

—¿Qué sintió su familia cuando vio la imagen suya con la bandera en la camioneta?

—Nada, porque a mí me ven con fortaleza. Mi casa es un desfile de gente de todas las clases sociales. Mi familia me acepta como soy. Algunas personas no pueden creer que sea como soy. No tengo color político, mi hijo dice que soy de derecha con un tinte socialista. No me caso con nadie en la política

—¿Le molestó particularmente la crítica hacia usted por manifestarse en un Audi?

—Sí. Ojalá todos tuviesen un Audi en el país, lo deseo con el corazón. Acá no hay que dejarse engañar por nadie. Cuando no tenés la manera de darte cuenta, te engañan. Cada vez hay más pobres. Desde el 83 para acá nos empobrecimos.

—¿Cómo vivió la gestión del ex presidente Mauricio Macri?

—Lo viví como todos los gobiernos, con cosas positivas y negativas. Mauricio Macri no escuchó al pueblo. En seguridad habíamos avanzado un montón, porque ahora la gente trabajadora van y le roban. La gente de Moreno no la pasa bien. En todo gobierno hay cosas buenas y malas. Cada ser es único e independiente. Y cada cosa que hacés tiene una acción y una consecuencia.

—¿Qué sensación le genera verlo en Europa?

—No voy a juzgar al prójimo. Cada uno sabe lo que hace. /Infobae