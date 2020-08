Pacientes oncológicos del Hospital Materno Infantil denuncian falta de turnos

La redacción de InformateSalta recibió la denuncia de una mujer que asegura que los pacientes con cáncer no reciben contención psicológica y no consiguen turnos desde junio. Sienten abandono.

Una paciente oncológica del hospital Materno Infantil se comunicó con InformateSalta para denunciar que no reciben atención desde hace varios meses: “Ya hice la mitad del tratamiento, ahora estoy esperando que me den los estudios que me hice en junio, desde junio que no consigo turno. Primero me decían que no había turno por el tema del coronavirus, que estaban suspendidos los turnos”, señaló.

De acuerdo al testimonio de la mujer, desde el hospital le aseguraron que los pacientes oncológicos no perdieron la atención en el marco de la pandemia, “pero yo que tengo que volver a presentar los estudios y hacer las consultas, no me dan una solución. El propio gerente Mangione me contactó con el área de calidad de servicio, ellos me dijeron que si se estaban dando los turnos, que me iban a llamar en las siguientes 48 horas, pero eso fue la semana pasada”.

La mujer sostuvo en InformateSalta que tras realizar la primera etapa de su tratamiento, que consistió en numerosas sesiones de quimioterapia y radiación, “luego tenía que esperar un tiempo para hacerme los estudios y poder continuar con la segunda parte del tratamiento. Pero ahora ellos no me dan turno para ver los estudios y decirme cómo debo seguir. Mi tumor disminuyó de tamaño pero sigue estando, necesito seguir con el tratamiento. Mi incertidumbre es si voy a seguir con quimioterapia o me tienen que operar, esto me genera mucha angustia y tampoco nos dan contención psicológica”.

Los pacientes sienten un abandono por parte del sistema. “En la guardia no nos van a atender si vamos con una crisis de angustia, necesitamos que haya un espacio de contención para los pacientes oncológicos. En estos tiempos en los que está tan avanzada la tecnología, podrían generar una plataforma virtual para poder contactarnos con nuestros médicos”, pidió.