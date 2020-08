Viviana Canosa fue imputada por "ejercicio ilegal de la medicina"

Juan Manuel Dragani, abogado de Viviana Canosa, confirmó que la conductora fue imputada por el delito de "ejercicio ilegal de la medicina" tras la denuncia del diputado neuquino del Frente de Todos, Mariano Mansilla.

El diputado neuquino denunció a Viviana Canosa por presunto "delito de curandería o ejercicio ilegal de la medicina" luego de que ésta bebió dióxido de cloro en su programa de El Nueve, Nada Personal. Ahora, el abogado de la conductora, Juan Manuel Dragani, contó en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli en La Once Diez/Radio de la Ciudad, que su representada quedó imputada.

"Viviana está mal. Tuvo un fin de semana donde prácticamente no pudo dormir por esta situación", arrancó diciendo el letrado en el ciclo Por si las moscas. Y continuó: "Estoy en condiciones de afirmar que se trata de una injusticia, una arbitrariedad, un ensañamiento. Por supuesto que después las conductas son cuestionables", remarcó.

De acuerdo el abogado, el accionar de Canosa "se magnificó" y "se tergiversó". Luego explicó: "La primera de las aristas por la cual me consultó es porque queda imputada en una causa penal que tramita en la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, pero le imputan el artículo 208 de ese código que es el delito de 'ejercicio ilegal de la medicina', cosa que está claro que la conducta no se adecua al tipo putativo que estipula la norma", señaló.

Al consultarle si la imputación se desprendía de la denuncia que había realizado el diputado Mariano Mansilla, Dragani fue preciso: "Así es". Al instante, aclaró: "La denuncia podría haber sido ingresada por cualquier ciudadano. Pero lo de este diputado es poco entendible. Entiendo que las conductas están cargadas de subjetividad pero ella cuando comete el acto aclaró ‘no lo recomiendo’, entonces la conducta que desarrolló Viviana en el programa no se condice con la conducta que plantea este artículo", aseguró.

De esta manera, adelantó que “una vez que logremos el sobreseimiento vamos a ir por todas las personas que tergiversaron sus dichos e iniciaremos acciones por daños y perjuicios”.

Consultado sobre creía que la política tenía que ver con la denuncia, sabiendo que el denunciante es integrante del Frente de Todos, respondió: “Yo no creo que tenga una vinculación política. No me consta. Por supuesto es coincidente con los dos últimos hechos que sucedieron en las últimas semanas", indicó en referencia a las dos muertes por ingesta de dióxido de cloro: la de un niño de 5 años (en Neuquén) y un hombre de 50 (en Jujuy).

"La denuncia que se formuló en su contra es poco seria y es faltarle el respeto a la justicia. El diputado Mansilla omitió mirar el tape y fueron un poco más allá muchos periodistas diciendo que hacía apología del delito o incluso que tenía responsabilidad con el fallecimiento de personas que bebieron dióxido de cloro. Una locura". insistió, y especificó que "es la única denuncia que está ratificada".

Para finalizar, el letrado opinó que “por ahí este diputado quería tener algún tipo de acceso a los medios, no sé qué lo movilizó a hacer la denuncia”.