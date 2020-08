El testimonio del primer periodista con coronavirus en Salta

El periodismo es una de las actividades exceptuadas desde el inicio de la pandemia. Si bien muchos medios se adaptaron rápidamente al teletrabajo, los comunicadores están en contacto con la realidad a diario, expuestos a contraer la enfermedad.

Juan Carlos Corbacho, periodista de Orán, es el primer comunicador en declarar públicamente que tiene la enfermedad. En una entrevista en el programa Activa2, contó que ya lleva 9 días de cuarentena y que sufrió síntomas leves.

“En nuestro rol de comunicadores estamos expuestos, nos toca seguir saliendo a las calles al igual que a muchas otras profesiones. Es un virus tan complejo, lamentablemente lo que siempre veíamos que estábamos alejados, vemos que está dentro de nuestras casas lamentablemente”, dijo Corbacho.

El periodista contó que no tuvo ninguna complejidad producto de la enfermedad. “Los síntomas se dieron en forma de gripe, el domingo de la semana pasada, me auto aislé. El jueves me hice el hisopado y llegó la confirmación de que se trataba de un positivo. Cuando me recupere voy a donar plasma, todo el que haya sido positivo podemos sentirnos útil y honrar la vida donando plasma”.

Respecto al nexo epidemiológico, Corbacho contó que contrajo la enfermedad a través de un entrevistado que a posteriori dio positivo. “Creo que es lo de menos, yo tomé todo los recaudos, todo el tiempo ando con mi botella de alcohol, uso el barbijo, pero claramente estamos expuestos todos. En general, las recomendaciones son las de ser prudentes, no exponer a las personas que pueden ser riesgosas, obedecer lo que nos piden las autoridades. Evitar salir de casa”.

De acuerdo al testimonio del comunicador, los síntomas comenzaron como los de una gripe. “Algún día de la semana tuve falta de gusto y olfato. Ahora solo tengo una congestión nasal, la semana pasada fue una sensación de gripe. El médico me recomendó que consuma muchísima agua, estuve tomando 6 litros por día, tomé vitamina C, paracetamol y me dieron un medicamento”, detalló.

Respecto al contacto con sus familiares, Corbacho contó que mantiene “contacto diario con mis padres pero de manera virtual, están dentro del grupo de riesgo y desde que comenzó todo estoy obviando de visitarlos. Me auto aislé en la habitación de mi hijo desde el primer momento que sentí síntomas de gripe. Dentro de la habitación estoy sin barbijo, compartimos el baño pero después de usarlo cumplimos con desinfectarlo. Ellos están muy bien de salud”.