Sáenz entregó viviendas en Embarcación: "Nos sigamos cuidando"

El gobernador de Salta ratificó que hasta que la vacuna no esté hay que seguir viviendo en esta nueva normalidad. Hasta el momento, la gestión entregó 700 soluciones habitacionales en la provincia.

Durante este mediodía el Gobernador, vía Online, participó de la entrega de 100 viviendas en Embarcación. Con funcionarios municipales en el lugar se concretó tan esperada entrega de viviendas.

"Me hubiese gustado acompañarlos en este momento, que como todos sabemos es un momento especial y único de todas y cada una de las familias de tener la casa propia. Pero bueno nos ha tocado vivir esto, quizás el momento más dificil de la historia para los que gobiernan y para la gente"

Destacó el trabajo que se lleva adelante en la Obra pública a pesar de la Pandemia, tratando de cubrir necesidades en el Norte provincial y toda la provincia. El mandatario insistió en el cuidado personal, ya que desde el gobierno hace todo lo humanamente posible e insistió que el problema es la capacidad del sistema de Salud traducido en recursos humanos y camas.

"Mantener la distancia social, usar el barbijo, evitar las reuniones sociales. Lo hemos dicho hasta el cansancio y lo vamos a seguir diciendo porque no hay vacuna y hasta que la vacuna no esté vamos a tener que seguir viviendo en esta normalidad distinta, esto que estamos haciendo hoy, entregando casas y no pudiendo estar yo presente en Embarcación y en distintos lugares" remarcó.