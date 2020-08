El papá de la jujeña internada en Salta: “Me pudo reconocer, me dijo ‘te amo papá’”

La fuerte campaña viralizada por el difícil estado de salud de Daiana Yampa, una joven jujeña de 25 años que sufrió un infarto cerebral estando en Salta, llegó a oídos del gobernador Gustavo Sáenz, quien autorizó a sus padres a ingresar y quedarse en la provincia, acompañándola en este difícil momento.

Tras conocer esta situación en la tarde de este martes y en diálogo con InformateSalta, su hermana, Lourdes, confirmó que sus padres ya estaban con Daiana en la clínica de Altos de Salta, donde se encuentra internada desde el domingo.

Ahora este medio dialogó con Raúl, el padre de la chica quien contó cómo fue el reencuentro con su hija en la clínica, las palabras que pudieron intercambiar y el diálogo que mantuvo con el mandatario, autorizándolos a que entren a la provincia.

“Está estable, me pudo reconocer, me dijo ‘te amo papá’”, manifestó en primer lugar agregando que “es una alegría después de tanto peregrinar, poder reencontrarme con ella”.

Dicho esto resumió el cuadro clínico de Daiana, recordando que “mi hija el día domingo ya tenía problemas, dolores de cabeza”, consultado por estos dolores y quedando internada; posteriormente como seguía con malestar volvieron a internarla, le practicaron una tomografía pero no aparecía nada en los estudios. “Era un puntito tan chiquito, el día sábado reventó y se formó una trombosis cerebral”, explicó.

“Nos dijo ‘te amo papá, te amo mamá’, nos reconoce, pero de tantos antibióticos se duerme”

Por otra parte contó cómo fue el diálogo con el gobernador Gustavo Sáenz, quien personalmente se comunicó con ellos para autorizarles su ingreso a Salta y que pudieran permanecer unos días en la ciudad Capital. “Apenas llegué a Salta, estaba en el departamento de mi hija cuando me estaba llamando él, pensé que era una broma pero le reconocí la tonada”, rememoró Raúl quien le agradeció el mandatario el permiso para quedarse hasta el viernes.

Finalmente explicó que anteriormente, al enterarse de lo ocurrido con su hija “me largué sin nada, sin PCR, sin nada por la desesperación, llegué al (ex peaje) Aunor y de ahí me tuve que volver, en Jujuy me hice el PCR que me dio negativo” y con todos los permisos que tramitó, vino a acompañar a su hija.