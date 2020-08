"Mové el culito mamita" le gritó desde el auto y ella le reventó el parabrisas de un piedrazo

Este miércoles una joven neuquina no soportó la arrogancia de un conductor y le reventó el parabrisas de un piedrazo.

El hecho ocurrió en pleno centro capitalino pasadas las 17 horas, en calle Roca, cuando María volvía a su casa luego de una extensa jornada laboral en el hospital.

El semáforo marcó luz roja para los vehículos y cuando intentó cruzar la calle un Ford Ka blanco estaba tapando toda la senda peatonal: "El hombre estaba hablando por celular, le hice un gesto de que estaba tapando la senda e inmediatamente bajó la ventanilla del auto y me dijo: "Mové el culito, mamita, no te dan las piernitas". En ese momento me quedé callada y el tipo siguió con su agresión diciendo: ´muy bien agachá la cabeza como debe ser ?", manifestó la profesional a la redacción de mejorinformado.com

El conductor lejos de calmarse continuó ofendiéndola solo por el hecho de ser mujer, según sostuvo la muchacha: "No me aguanté más, estaba cansada, horas laburando para bancarme que me trate así un tipo que ni me conoce". Acto seguido, agarró una piedra que había en la calle y le reventó el parabrisas, "en ese momento me vino la cara de mi viejo diciéndome "hija, vos siempre te tenes que hacer respetar ".

En un estado descontrolado el hombre se bajó del vehículo y se acercó a María: "Pensé que me iba a trompear, pero lo sorprendí porque le di un papel con mi número de teléfono y le dije: Si me llamas y me pedís disculpas sinceramente, yo te pago el arreglo del auto".

Aún con rabia y sin comprender el accionar de la joven, el hombre en silencio se subió a su auto y con el vidrio totalmente destrozado se fue./Mejor Informado