Boca: Quiénes son los contagiados en el plantel y cuándo podrían volver a entrenar

La noticia significa un problema mayúsculo para el Xeneize. No solo porque podría haber más casos (volverán a testearlos en 72 horas) sino porque no debería afrontar la preparación del duelo ante Libertad de Paraguay sin arqueros, que en el mejor de los casos recibirían el alta dentro de dos semanas, a solo cuatro días del partido. Asimismo, Agustín Lastra, de la Reserva, ya había dado positivo en las primeras pruebas que realizó el club.

El comunicado de Boca evitó dar nombres, pero esta mañana se sabía que, entre otros, Andrada, García, Franco Soldano, Carlos Izquierdoz y Leonardo Jara presentaban síntomas, y por eso se habían adelantado los testeos. Por este motivo, los estudios que estaban previstos para esta mañana se adelantaron para ayer por la tarde. Los resultados confirmaron los temores y en estos momentos hay diferentes reuniones para determinar los pasos a seguir con el trabajo.

Conmebol presentó el 13 de agosto algunos cambios reglamentarios para la Libertadores debido a la situación extraordinaria del Covid-19. Entre otras cosas, las listas de buena fe se extendían a 40 jugadores, con la obligación de presentarse a jugar si hubiera siete futbolistas disponibles. "En caso de que un club no pueda presentarse a disputar el encuentro por no contar con la cantidad suficiente de atletas en condiciones, perderá los puntos por walkover", informó el organismo.

La nómina de Boca no era 40 sino de 39, a los cuales habría que restarle Sebastián Pérez, quien se irá al Boavista de Portugal, y Sebastián Villa, quien no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico hasta que no se aclare su situación judicial. Sin embargo, desde Conmebol le confirmaron al sitio TyC Sports que el plazo definitivo para entregar la lista es el 10 de septiembre y que, por lo tanto, la fecha contra Libertad no se modificará.

Lo que viene para Boca

El Xeneize dispuso suspender los entrenamientos por las próximas 72 horas. Entre miércoles y jueves, todos los integrantes del plantel se someterán a un nuevo hisopado para confirmar la cantidad de contagios.

De acuerdo a la planificación del cuerpo técnico los entrenamientos dentro de la "burbuja sanitaria" terminarían el próximo sábado 5 de septiembre.