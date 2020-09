El gerente del Hospital Materno Infantil tiene coronavirus

Federico Mangione, obtuvo un resultado positivo en un testeo para coronavirus. Permanecerá aislado en su vivienda. No tiene síntomas graves.

El gerente del Hospital Materno Infantil, Federico Mangione, tiene coronavirus, publicó El Tribuno. El profesional había sentido algunos síntomas compatibles con el virus y decidió aislarse en su casa, en cumplimiento con los protocolos. Al cierre de esta edición informaron que su estado de salud era bueno.

Desde el Área de Comunicación Institucional del Hospital Materno Infantil se emitió un mensaje para confirmar la información a los trabajadores de ese nosocomio.

"Recientemente el gerente de la Institución, Dr. Federico Mangione, fue diagnosticado COVID-19 positivo. Apenas percibió síntomas siguió el protocolo: se aisló en su casa para evitar poner en riesgo a las personas con las que trabaja, al personal de salud y toda la comunidad. Se encuentra en muy buen estado general y permanecerá aislado. Extremá los cuidados en tu lugar de trabajo, en tu casa, si podés no uses el transporte público, no organices ni concurras a reuniones sociales ni familiares. Cuidate, Cuidame. Cuidemos", decía el mensaje.

El hospital había implementado un sistema de trabajo en turnos para distribuir en grupos a los trabajadores y evitar posibles contagios. En el nosocomio también hay un sector para pacientes con coronavirus.

La información empezó a circular anoche por WhatsApp y a los pocos minutos fue confirmada. Mangione asumió en enero de este año en la gerencia del hospital Materno Infantil. Meses después se puso a trabajar junto a un equipo de profesionales en la elaboración de trajes de protección para el personal de salud.