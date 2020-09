Crimen impactante: Hallaron cinco niños muertos y creen que los asesinó la madre

La Policía alemana encontró los cadáveres de cinco nenes de entre uno y ocho años en un departamento de la ciudad de Solingen y por el crimen investiga a la madre de los chicos, que intentó suicidarse.

"No sabemos todavía exactamente lo que ha ocurrido, cuándo o por qué, solo que es una situación muy trágica", lamentó un vocero de la Policía, Stefan Weiand. El agente no dio más detalles sobre las causas de la muerte de los cinco chicos. "No podemos decir nada sobre el motivo todavía. La madre debe ser interrogada", agregó.

El balcón del departamento donde encontraron los cuerpos. (AFP).La madre, la principal sospecha

La mujer tiene 27 años y sería la presunta autora del quíntuple homicidio. Se tiró a las vías del tren en la vecina ciudad de Dusseldorf, a unos 35 km de su hogar, y fue hospitalizada en estado muy grave, según el diario Bild. Aún no estaría en condiciones de prestar declaración ante las autoridades

La mujer habría llegado a la estación junto a otro hijo de 11 años, según fuentes citadas por la agencia DPA. El chico luego habría ido en tren a la casa de su abuela, quien alertó a la policía.

Al irrumpir en el domicilio, los agentes encontraron los cinco cuerpos. Las víctimas eran tres nenas de un año y medio, dos y tres años y dos varones de seis y ocho años.

Forenses investigan el lugar del crimen. (AFP).Un crimen impactante

Según Bild, unos 40 investigadores y forenses trabajan en el lugar. El jefe de policía de Solingen, Markus Röhrl, calificó de "impactante" el crimen. Según dijo "jamás ocurrió algo así en el Distrito de Renania-Bergisch".

El presunto filicidio causó una verdadera conmoción en esta tranquila ciudad de 160.000 habitantes, famosa por sus fábricas de cuchillos. En la entrada del edificio, sobre los buzones, vecinos dejaron peluches y velas en homenaje a los chicos.

Conmoción

El alcalde de Solingen, Tim Kurzbach anunció en Facebook: "Estoy conmocionado y profundamente afectado por la noticia de que se han encontrado cinco niños muertos en nuestra ciudad. Lloro estas cinco vidas. Y mi más sentido pésame para todas las personas cercanas a los niños y la familia".

A última hora de la tarde, el alcalde llegó al lugar, prendió una vela y habló con la prensa antes de abandonar la escena del crimen, visiblemente emocionado. "Hoy es un día en el que estamos muy tristes en Solingen porque ha ocurrido un acto que ha tocado profundamente nuestros corazones", dijo Kurzbach.