Murió la mamá de Nancy Pazos: se infectó sin salir de su casa

Mientras Nancy Pazos y sus hijos se recuperan, luego de que sus test de coronavirus dieran positivos, la periodista le está haciendo frente a un fuerte y triste momento. Su mamá falleció a los 72 años por Covid-19.

A través de Twitter, Nancy dio la noticia y se mostró infinitamente angustiada por su pérdida. "Acaba de morir mi mamá. Una mujer que me crió empoderada fuera de época. Hacía 7 meses que vivía en casa. El único consuelo es saber que sus últimos días fueron rodeada del amor de sus nietos. En febrero despedí a papá. Ahora a mamá. Se separaron hace 40 años pero el hilo rojo existe", escribió.

Y reveló que su madre se cuidaba mucho, tanto que no había salido ni siquiera una vez de su casa por la pandemia. "Murió de COVID-19. Paradojas del destino. Se contagió en casa. Sin haber salido ni un solo día desde que empezó la pandemia. Esta enfermedad culpabiliza. Y estigmatiza. Y es silenciosa. Mamá tenía 72 años. Y estaba bien físicamente. Aunque su mente nos había dejado hacía rato", agregó.

Antes de cerrar su hilo, la periodista le habló directamente a su madre y le dedicó conmovedoras palabras. "Te voy a extrañar. Obvio. Mucho. Y lamento que tu vida no haya sido más feliz. Me dejaste la fuerza arrolladora para poder con todo y con todos. Porque me diste lo mejor que puede dar una madre: sentirme lo más importante para vos en el mundo. Gracias mamá. Hasta siempre", cerró. /Ciudad