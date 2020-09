La diminuta bikini negra y cavada que usó Wanda en Ibiza es furor

Luego de mostrar en un video de Instagram el regreso a París con su familia en una distendida jornada familiar con juegos y música en su casa, Wanda Nara aseguró el pasado viernes en un posteo, que tanto ella como sus hijos habían dado negativo y "estaban bien", aunque había trascendido horas atrás que tanto Benedicto como Constantino e Isabella tenían covid detectable. Sin embargo, barrió las alarmas y a fin de dejar en claro que está muy vital y extraña Ibiza, la empresaria voló la red con un posteo hot.

Cabe recordar que la modelo se había ido de vacaciones con la figura del Paris Saint Germain (PSG) y sus cinco hijos a Ibiza, como todos los años, a disfrutar del sol, el calor y el turquesa de las playas del archipiélago español. Sin embargo, al igual que muchos, tanto Icardi como a tres de los pequeños contrajeron coronavirus y debieron regresar a su casa en la ciudad de la Torre Eiffel.

Sin embargo, por la nostalgia de los días allí transitados, Wanda empapeló el muro de su Instagram de bellísimas postales del viaje. Entre ellas, la empresaria compartió en esta oportunidad una captura hot de una de sus travesías en barco, en cuya foto se la puede ver en bikini negra, posando sexy para la cámara, con su cola como protagonista y una mano indiscreta en la parte frontal de la bombacha.

Junto al paradisíaco paisaje de fondo y a pleno disfrute, Wanda lanzó en la red: "Quiéreme mientras se pueda , que la vida es pasajera". La mujer de Mauro cosechó más de 300 mil "me gusta" y se llenó de halagos. "Un fuego", "bellísima", "siempre al top", "ok, ¿más diosa no?", fueron algunas de las palabras que le dedicaron a la ex de Maxi López y entre ellas, se destacó el comentario de Nora Colosimo, su madre: "yo te amo hija". /Exitoina