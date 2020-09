La policía baleó a un chico de 19 años en la puerta de su casa por romper la cuarentena: está grave

Facundo Vaca tiene 19 años y vive en Venado Tuerto. Es alumno de sexto año del Colegio Industrial y está internado en grave estado desde la madrugada del domingo, luego de que un policía le disparara a quemarropa en la puerta de su casa.

El fiscal Horacio Pueyrredón a cargo de la investigación dijo en una entrevista a Radio Jota que este lunes ordenó la detención del uniformado implicado, ya que los indicios llevaron a cambiar la carátula del delito por el que estaba sindicado de lesiones graves culposas a tentativa de homicidio. La audiencia imputativa será este martes por la mañana, adelantó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de dicha localidad, del departamento General López.

Andrea Croseto, mamá de Facundo, contó a LT8 que el sábado por la noche uno de sus hijos, Santiago, fue a comer un asado a la vuelta de su casa. Y ella con Facundo y sus otros tres hijos se fueron a dormir. Cerca de las 3 de la madrugada escuchó golpes en la puerta de su casa y la voz de Santiago que gritaba: “Mamá abrime”.

Cuando abrió la puerta, Santiago estaba agarrando el picaporte y detrás tres policías que se metieron en la entrada de la casa, después de atravesar unas rejas.

“Abro la puerta, me traigo del brazo a Santiago y busco que me explicaran qué estaba pasando”, relató. En simultáneo, Facundo intentó agarrar a su hermano y lo tironeó hacia adentro de la casa, circunstancia en la que empujó al policía. Estábamos ya los tres adentro de la casa. Me doy vuelta para hablar con la Policía porque el único delito que había cometido Santiago era estar en la calle y vi como el policía acomodaba el arma y le disparaba a Facundo en el pecho”, contó Andrea.

“Cuando escuché el disparo cerré la puerta. No vimos sangre porque Facundo se fue al baño”.

Facundo tiene tres impactos en el tórax y en la parte del pecho que le afectaron el pulmón. Andrea no sabe si se trató de una bala de goma, que disparada de cerca produjo ese desastre en el cuerpo de su hijo, de 19 años.

Facundo tiene afectado un pulmón y la respuesta que le dieron a Andrea los médicos del Hospital Alejandro Gutiérrez fue que hay que esperar. “Él estaba durmiendo y ahora está en una sala de terapia. La policía no está preparada para portar armas y para intervenir en este tipo de casos”, dijo.

Fiscal pidió detención por tentativa de homicidio

El fiscal de Venado Tuerto, Horacio Pueyrredón brindó una entrevista este lunes cerca del mediodía al medio local Radio Jota FM y explicó que el hecho que investiga se inició el sábado por la noche donde hubo una persecución policial previa y que involucró a dos varones jóvenes que se trasladaban en moto, por una desobediencia para que detuvieran la marcha.

“El conductor del motovehículo estaciona fuera de la propiedad de uno de los ocupantes, se bajan ambos, los aprehenden y del interior de la vivienda, sale una persona que hoy está gravemente herida. Ahí se da una situación que está tratando de dilucidar la Fiscalía que por el momento y con la evidencia colectada nos llevó a cambiar el tipo penal del delito cometido”, detalló el fiscal, quien se excusó de dar detalles de las pruebas hasta después de la acusación formal.

En referencia al agravamiento de la carátula de la investigación que pasó de lesiones graves culposas a una tentativa de homicidio, el funcionario del MPA detalló que durante toda la jornada de ayer y en el transcurso del lunes la pesquisa del hecho donde un efectivo policial disparó un arma de fuego, tipo escopeta antitumulto –conocida como 12/70– sobre la persona de un joven de la localidad en la puerta de su domicilio, la recolección de las declaraciones y el levantamiento de la evidencia en la escena llevó al cambio de la acusación, en referencia a que el policía disparó a quemarropa a la víctima.

“Había una citación para el efectivo involucrado que se iba realizar la audiencia este lunes por la mañana en libertad por lesiones graves culposas pero a raíz de nuevos elementos de evidencia arrojaron la necesidad de recaratular aquello en tentativa de homicidio. Por eso, acabo de emitir la orden de detención a los efectos de una nueva audiencia imputativa ante el juez en turno que se realizará mañana (por este martes) por la mañana”, adelantó Pueyrredón.

Pedidos de Justicia en las redes

Desde la asamblea de afiliados de la Asociación de Magisterios de Santa Fe (Amsafe) del departamento General López emitieron un comunicado donde repudiaron el accionar de la fuerza policial.

“En la madrugada de ayer Facundo Vaca, alumno de 6° año de la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 483 El Industrial, recibió un disparo a quemarropa dentro de su casa por parte de un efectivo policial, en la ciudad de Venado Tuerto. Facu es un joven que se está debatiendo entre la vida y la muerte en la UTI del Hospital Regional de Venado Tuerto. La asamblea de afiliados de Amsafe General López repudiamos el accionar de la fuerza policial. Acompañamos y nos solidarizamos con la familia en este duro momento y exigimos: ¡Justicia por Facundo!”, fue una de las cientos de publicaciones que se plasmaron en las redes sociales desde este domingo cuando se conoció el caso de gatillo fácil. /Telefé Noticias