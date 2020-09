Sáenz designó a Juan José Esteban en el Ministerio de Salud

En el día que Capital superó los 2 mil contagios, el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, anunció que el gerente del hospital del Milagro, Juan José Esteban, reemplazará a Josefina Medrano en la cartera de Salud Pública.

El mandatario no escatimó en elogios hacia la ahora ex ministra, a quien le agradeció por su esfuerzo. “No tuvo un día de descanso y puso todo lo que hay que poner. Una gran trabajadora, hizo todo lo que podía, le puso el cuerpo y el alma, ella y todo su equipo, pero los ministros cumplen ciclo, hay un desgaste propio de tanto trabajo, compromiso, responsabilidad”

“Hemos tomado la decisión de que de un paso al costado”

Seguidamente, anunció que en su lugar asumirá el gerente del Hospital del Milagro, Juan José Esteban. “Es un hombre comprometido, un hombre de bien, responsable, nos va acompañar a partir de estos días cuando se defina el juramento, quiero agradecerle por asumir y aceptar este gran desafío”, dijo.

Por último, pidió a los salteños cumplir con las medidas restrictivas aplicadas en la provincia. “Salteños queridos, les pido que estos 7 días que nos quedan cumplamos con responsabilidad lo que tenemos que hacer, se vienen momentos difíciles pero estoy seguro que juntos vamos a lograr salir”, finalizó.