Nene de 9 años donó todos sus ahorros para ayudar a los bomberos por los incendios

Medios Hace 4 horas

Mauri Cifuentes vio la noticia de que los bomberos de Centenario -la segunda provincia más grande de Neuquén- no dan abasto con los incendios y que no tienen ingresos para el combustible de sus camiones y no dudó un instante en colaborar con el cuartel.