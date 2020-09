Crisis en en la policía bonaerense: “Esto tiene que ser discutido en el Congreso de la Nación”

“La seguridad es uno de los problemas que más aflige a los argentinos”, consideró el procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, y agregó que se debe trabajar para “brindar una seguridad sea transparente, que no esté infestada por bolsones corporativos y de corrupción”.

Los dichos del procurador en FM Aries tienen que ver con el conflicto en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. “Me pone muy mal, me hizo acordar a algún episodio que vivimo en Salta en el 2009, donde también hubo una suerte de paro armado y me preocupó que, más allá de la ideología, que se haya hecho la protesta frente a la residencia presidencial, no es sólo una imagen intimidatoria, es una amenaza que saltea cualquier noción de institucionalidad”.

Cornejo describió que la Policía bonaerense es una de las fuerzas más numerosas de Sudamérica, con 100 mil efectivos. “Es dos veces el número de integrantes del Ejército. Vuelvo a insistir en la necesidad de una reestructuración del sistema de seguridad argentino, que exista un pacto federal de seguridad, unificar niveles de educación y adiestramiento de la fuerza de seguridad y garantizar su compromiso con la democracia”.

En ese sentido, Cornejo consideró que la selección de los efectivos tiene que ser lo suficientemente estricta y de acuerdo a una serie de pautas de ingreso “para que cuando integre la fuerza, en momento de crisis, tenga un comportamiento adecuado. en medio de una pandemia que azota a la humanidad, es preocupante que esto suceda”.

Sobre la sindicalización de la Policía, expresó que es un poco utópico, “puede llegar a resultar después de una reforma integral del sistema de Seguridad Argentino. El remedio puede llegar a ser peor que la enfermedad. Es un problema muy complejo para resolver, hubo un contrapunto muy importante entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el de la provincia de Buenos Aires. No hay que patear más el problema hacia adelante ni tomarlo con parches. Esto tiene que ser discutido en el Congreso de la Nación”.