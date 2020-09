El Banco Nación "asustó" a los tomadores de créditos UVA

El Banco de la Nación Argentina (BNA) envió este sábado un mail a sus clientes tomadores de créditos UVA para advertirles que debían optar entre cancelar las diferencias acumuladas por el pago congelado de la cuotas del período abril-septiembre en tres o seis cuotas mensuales. En otras palabras, la entidad planteaba el fin del congelamiento de las cuotas de ese tipo de préstamos.

El susto de los destinatarios duró cerca de 24 horas. El domingo, en otro correo electrónico, el BNA aseguraba que la opción no era para tomadores de créditos hipotecarios UVA y los que deberían elegir entre tres o seis cuotas serían los clientes de créditos prendarios (vehículos) e hipotecarios en pesos (no UVA).

El congelamiento de los préstamos UVA fue dispuesto por el decreto 319/2020 y el Gobierno aún no definió si lo prolongará o si las cuotas regresarán al sendero de convergencia planteado a principios de este año. En este sentido, desde el BNA indicaron que se encuentran "trabajando en diferentes alternativas para dar una solución a la temática".

Desde la entidad que preside Eduardo Hecker aclararon que que todavía no hay una definición sobre cómo continuará el congelamiento de las cuotas. Pero toman como base las declaraciones de Alberto Fernández en una reciente entrevista televisiva:

"La gente de los créditos UVA debe saber que hicimos un enorme esfuerzo para apoyarlos. Si no me equivoco, nos costó $1500 millones ayudarlos".

"Esperemos. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para poner en orden y tranquilizar la economía, se dio vuelta la economía del mundo".

"Hay que esperar, nosotros vamos a seguir protegiendo a los sectores más débiles porque no es momento de castigarlos y es nuestra verdadera preocupación".

Por su parte, un grupo de tomadores de créditos UVA solicitó que se prorrogue la comunicación "A" 7044 del BCRA (vigente hasta el 30 de septiembre) por tres meses, que permite posponer el pago de la cuota al final del crédito.



