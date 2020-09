Diputados nacionales extrañan el federalismo de Kosiner en la bancada

No hay otra prioridad para Máximo Kirchner que la de consolidar el liderazgo kirchnerista en su principal bastión electoral, Buenos Aires. Estuvo codo a codo con el gobernador, Axel Kicillof, durante el conflicto con la policía bonaerense y celebró como un triunfo propio la decisión del Gobierno de traerle a la Capital poco más de un punto de coparticipación para destinarlo a las arcas bonaerenses, publicó La Nación.

Tanta dedicación del jefe de la bancada de diputados oficialistas a resolver las cuestiones de la provincia despierta reparos en algunos legisladores del interior del país, que reclaman mayor apertura y discusión interna.







"En el bloque de diputados hay un creciente malestar en legisladores y legisladoras que reclaman legítimamente falta de participación, comunicación y discusión política -señaló el diputado jujeño José Luis Martiarena-. El Frente de Todos es un espacio diverso en el que convergen distintas corrientes, un espacio político diverso donde no debe haber internismo ni sectarismo. Por eso comparto la preocupación del presidente Alberto Fernández: es prioritario fortalecer la unidad frente al desafío de seguir atendiendo la grave emergencia sanitaria e iniciar la reconstrucción de la Nación".

"Con Kosiner estábamos acostumbrados a un bloque donde la discusión era abierta con la mirada puesta en el interior del país. Ahora integramos una bancada más grande y es cierto que tal vez falte mayor debate y participación en la toma de decisiones. De hecho, yo nunca pude hablar con Máximo", revela otro miembro de la bancada. "Pero también debo decir que si bien Máximo no está demasiado dedicado al bloque, Cristina Álvarez Rodríguez (secretaria parlamentaria) y Cecilia Moreau (vicejefa del bloque) saben ocupar su lugar y hacen un enorme esfuerzo por mantener la unidad y escuchar todas las voces".







En el Frente de Todos no son frecuentes las reuniones de bloque. "La pandemia nos obliga a quedarnos en nuestra provincia y los encuentros virtuales pueden ayudar a la comunicación interna, pero no es lo mismo", admitió un legislador. "A veces nos enteramos por los medios de los temas de la Cámara o del bloque", advierte. Sin embargo, rechazó de plano que exista un malestar generalizado en la bancada. "La realidad es que el bloque está sólido y no hay conflictos en puerta", sostuvo.