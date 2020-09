Por miedo al coronavirus, perdieron 37 a 0

Pidieron suspender el encuentro y no pudieron. Para evitar pagar una multa, jugaron el partido pero no se acercaban a los rivales.

El Ripdrof/Molzen II, equipo de Alemania, perdió por un escandaloso 37-0 por miedo al contagio del coronavirus. La explicación es que jugadores del conjunto rival, el SV Holdenstedt II, habían estado en contacto con un caso positivo en el partido anterior. Por eso pidieron suspender el partido y como rechazaron la solicitud, se presentaron a jugar para evitar una sanción de 200 euros, pero no se acercaron a los contrarios.

Todo esto sucedió en la undécima división germana. El 30 de agosto el Holdenstedt II disputó un duelo frente al Ebstorf II, que comunicó un positivo poco después.

Fue entonces cuando el plantel del Holdenstedt pasó las pruebas que tocaba al haber estado en contacto y todos dieron negativo. No obstante, y ante la posibilidad de que estuvieran en el proceso de incubación del virus, el Ripdorf/Molzen II solicitó aplazar el partido, pero la respuesta fue que no, según informó The Guardian.

“Varios jugadores dijeron que les gustaría evitar el contacto con los jugadores del SV Holdenstedt para estar seguros y estamos agradecidos de que estos siete jugadores se ofrecieran como voluntarios porque de lo contrario el club se habría enfrentado a una multa de 200 euros por no presentarse al partido y eso es mucho dinero para nosotros, especialmente en medio de la pandemia”, relató el vicepresidente del Ripdorf/Molzen II a ESPN.

"Cuando comenzó el partido, uno de nuestros jugadores pasó el balón al rival y nuestro equipo caminó hacia la banda. Los jugadores del Holdenstedt no entendían qué ocurría, pero no queríamos arriesgar nada. Durante el resto del partido, nuestros jugadores regresaron al campo pero se quedaron parados”, aclaró.



Fuente: Mundo Deportivo / The Guardian