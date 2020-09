Abuela salteña de 90 años venció al coronavirus y quiere donar plasma

Con ayuda del tratamiento médico y la dedicada atención de su familia, Eulogia Díaz, vecina de Guachipas, logró superar al coronavirus a los 90 años luego de permanecer por 25 días en situación de aislamiento.

"Ahora estoy guapa", expresa emocionada Eulogia, quien recuerda que todo empezó con una simple tos y dolores de garganta. “Luego me agarró mal, y me tiró a la cama. Mi nieta se desvive por cuidarme y ya estoy mejorada. Yo no salgo a ningún lado, y me enfermé”, relata a El Tribuno.

Entre las claves de su recuperación, comentó algunos secretos. "Hay que tomar arrope de chañar, vapor de eucaliptus y a la mañana una cucharada de miel con limón y aceite. Con eso me curé, por supuesto rezar a Diosito y el amor de mi familia, fueron suficientes".

Entre lágrimas, su nieta Carolina Funes, quien es oriunda de Rosario de Lerma y es masoterapeuta, relata que no fue un proceso fácil. “El 26 de agosto el hisopado le dio positivo a ella. Tuvimos mucho miedo. Empezó con fiebre y se nos descompensaba. La pasamos mal. Pero ella nos decía que no nos preocupemos, que ella debe llegar a los 100 años como sus parientes".

Hoy, sin embargo, se plantea un nuevo desafío: donar plasma para ayudar a otros. “Me dijo que si a ella se lo permiten, ayudará donado a los enfermos de coronavirus”, manifestó emocionada su nieta.

Por último, explicó que su deseo es superar el siglo de vida y que haber vencido el coronavirus es el reflejo de su bienestar. "Mi abuela Crescencia llegó a los 115 años y un tío duró hasta los 108 años. Todos sanos de cuerpo y alma. Espero que Diosito por medio de San Cayetano me dé fuerzas para seguir disfrutando de mi familia".