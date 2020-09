Drama de una abuela inglesa: se casó con un ghanés 30 años más joven y hacían el amor tres veces por día, pero terminó estafada

Una abuela inglesa de 68 años reveló cómo su matrimonio con su "toyboy" ghanés 30 años menor que ella se vino abajo después de que él "se quejó de la comida y el clima británicos y la estafó en 18.000 libras esterlinas".

Beth Haining se enamoró de Rodney Cudjoe, un músico ghanés de 38 años.

"He sido una anciana estúpida que debería saber más", dijo Beth, de 68 años, de Redditch, en Worcestershire, Reino Unido.

"Solía reírme de las mujeres que se enamoraban de estos guapos toyboys extranjeros y pensaba en lo crédulas que eran. Ahora soy una de ellas", admitio.



Beth, abuela de cuatro nietos, conoció al fornido Rodney después de que ambos conversaron en línea en diciembre de 2014.

Ella voló a Accra, la capital de Ghana, donde él la sedujo y le propuso matrimonio frente a sus amigos.

Beth siguió adelante con la boda a pesar de que sus hijos en casa le rogaron que no lo hiciera.

Pero después de pagar una visa de cónyuge y derrochar 18.000 libras de sus ahorros en su nuevo novio y sus negocios, afirmó que el hombre amable y atento del que se había enamorado se volvió malhumorado, de mal humor y frío.





Fueron a vivir a Inglaterra. El se quejaba por la comida y los gélidos inviernos británicos y acusó a Beth de tratarlo como a un esclavo cuando le pidió que pintara su sala de estar de azul.

Finalmente, Beth se negó a renovar su visa y le dio el dinero para que se volviera a su país, junto con la tarifa del taxi al aeropuerto.

En cambio, el hombre se quedó en el país y acusó falsamente a la abuela de golpearlo tan fuerte que le partió el labio, lo que significa que tuvo que ser interrogada por la policía después de que aparecieron en su puerta.



Ahora está advirtiendo a otras mujeres que no caigan en los trucos del estafador.

No la acusaron de agresión y ahora se está divorciando de Rodney por la ruptura irreparable de su matrimonio después de quejarse al Ministerio del Interior de que el hombre no volverá a Ghana.

"Me dijo que era hermosa y que me amaba, pero me mintió y me usó", dijo Beth.

“Acababa de vender mi casa cuando nos conocimos y tenía algunos ahorros. Me enamoré de él y pensé que era genuino. Pensé que este era el romance de mis sueños hecho realidad y lo prodigué con atención y regalos", recordó.

“Pagué por todo y hablamos de iniciar negocios juntos porque quería que fuéramos felices. Lo pasamos de maravilla en Ghana, fue mágico. No pudo hacer más por mí. Me dijo que era hermosa y que me amaba, pero me mintió y me usó", dijo Beth, quien pagó su visa y lo llevó a su casa en el Reino Unido, antes de que cambiara de humor.

"Teníamos sexo por la mañana, a la hora del almuerzo y por la noche, al menos tres veces al día todos los días cuando estábamos en Ghana", señala.

Pero Rodney cambió tan pronto como llegó a Gran Bretaña. "Pasaba más tiempo durmiendo en el sofá que en mi cama. Discutía y gritaba por todo: la comida, el frío y tener que encontrar trabajo. Consiguió empleo en una fábrica de embalaje, porque le dije que yo no tenía suficiente dinero para pagarlo todo. Pero él dijo: ’¿Cómo puedes estar arruinada cuando eres británica?’ El pensaba que esta era la tierra de la leche y la miel."

“Fue un duro despertar cuando vio la realidad de la vida británica y tenía que vivir conmigo. Era una persona completamente diferente: gritaba o se ponía de mal humor durante días. A mis dos hijos y amigos no les agradaba y cuando volvían, él se iba a otra habitación. Pensé que era un choque cultural y que se adaptaría. Quería que funcionara, pero finalmente me di cuenta de que todo era mentira", dice la señora.

Cuando su relación se rompió, Beth y Rodney acordaron que regresaría a Ghana ya que su visa estaba pendiente de renovación.

"Le di el pasaje aéreo y el dinero del taxi, pero tomó la llave de la puerta principal y no se fue", dijo Beth.



“Tuve que cambiar las cerraduras y luego dos policías se acercaron a la puerta diciendo que me había acusado de agredirlo. Nunca pensé que intentaría hacerme arrestar. Soy la mitad de su tamaño, el doble de su edad y nunca le he pegado a nadie. Era ridículo pero me pidieron que diera declaración y terminé siendo interrogado durante una hora en la comisaría local."

“Estaba petrificada, pero afortunadamente tenía un abogado y la policía me liberó sin que se tomaran más medidas. No podía creer que el hombre que amaba y a quien traje aquí para que pudiéramos estar juntos pudiera acusarme de eso."

Beth se enamoró del productor musical Rodney después de conocerse en línea en diciembre de 2014.

Ella dijo: "Me sentía un poco sola porque mi hermana Gaynor había muerto un par de años antes y mi madre Barbara había sido diagnosticada con demencia, pero él era muy amable y conversador. Nos llevamos bien".

Pronto, la pareja se estaba enviando mensajes y luego hablaban todos los días.

"Pensé que éramos amigos, pero él empezó a decir que tenía un bonito cabello y no podía esperar para tocarlo", dijo.

Ella viajó en avión para encontrarse con Rodney en agosto de 2015, y él literalmente se volvió loco en el aeropuerto.

"Me levantó y me dio un beso en la mejilla, pero en el auto, me dio un beso completo que me dio mariposas", dijo Beth.

"Entonces me di cuenta de que no solo íbamos a ser amigos y esa noche tuvimos sexo. Pasamos todo el tiempo juntos, comiendo y bebiendo, conociendo a todos sus amigos. Siempre tenía su brazo alrededor de mí y me besaba. No pudo hacer más por mí."

Rodney incluso le pidió a Beth que se casara con él cuatro o cinco veces, pero ella se negó, diciendo que no se conocían lo suficientemente bien.

Una semana antes de que ella volara a casa, fueron a un club, y él se paró en el escenario y le propuso matrimonio.

"Dijo que quería pasar su vida conmigo y que había organizado una boda sorpresa para cinco días después, el 7 de octubre de 2015, el día antes de que yo regresara a casa."

Todos sus amigos estaban allí y aplaudían y animaban. "No sentí que pudiera decir que no ’’, dice Beth.



"Lo amaba, pero pensé que era demasiado pronto para casarme. Llamé a mis hijos que me dijeron que no lo hiciera. Dijeron que era demasiado joven y que no lo conocía, pero pensé que era amor."



Ahora quiere advertir a otras mujeres que no sean tan ingenuas como ella.

"Me sigo preguntando cómo pude haber sido tan estúpida como para que me engañara", dijo. ’Pensé que nunca me podría pasar. Mi trabajo durante años consistió en evaluar los riesgos de los delincuentes, por lo que pensé que nunca podría ser engañada por un hombre."

Beth ahora es coautora de un libro sobre sus experiencias, llamado "Las chicas que se niegan a dejar de fumar".