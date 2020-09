“Donar el sueldo es algo muy personal y el gobernador mostró su sensibilidad por ese lado”

Tras confirmarse que diputados y senadores dieron su apoyo a la medida impulsada por el Gobernador Sáenz para donar su sueldo en pos del sector privado, el presidente del Foro de Intendentes, Daniel Moreno, refirió a ésta y otras disposiciones tomadas por el ejecutivo provincial en las últimas jornadas.

En primera instancia, manifestó que los intendentes de las distintas localidades se encuentran “trabajando hacia el mismo lado”. “Hay que cuidar más la salud que otra cosa, nosotros estamos apoyando al gobernador fuertemente. La mejor decisión que tomó fue volver a fase 1 porque está colapsado el sistema sanitario y tenemos que cuidarnos”, dijo.

En torno al Fondo propuesto por el gobernador y para el cual destinará su sueldo, Moreno reconoció que es una decisión muy personal: “Todos reaccionamos distintos. El gobernador mostró su sensibilidad por ese lado”, opinó para Regreso CNN Salta.

La posición de los intendentes

Al ser consultado por las conversaciones que mantiene con los jefes comunales de la provincia, Moreno manifestó que la preocupación prima está puesta en la lucha por el COVID-19 y afirmó: “Tener un ministro nuevo nos dio fuerza”.

A estas palabras, sumó sus declaraciones en torno a los controles y afirmó que los intendentes no incurrieron en pedidos para aumentar habilitaciones o actividades, sino que entendieron la situación que atraviesa la provincia, lo mismo con los ciudadanos:

“La gente me pide que los cuidemos, así que trato de superarme y no cometer errores. Hoy la gente se está dando cuenta porque está perdiendo un pariente, un amigo. Lograron entender y tomar conciencia, se dieron cuenta de que esto no es mentira”, finalizó Moreno.