Embarcación: “Estamos muy complicados con el colapso del recurso humano”

Por estas horas, Embarcación vive un gran dolor y una profunda tristeza por el fallecimiento del doctor Jorge Castellani, muy querido en la localidad. Ayer, sus familiares, colegas y vecinos le realizaron un homenaje.

“A nosotros esto nos golpeó duro por tratarse de un colega, con el que hemos compartido muchas horas de trabajo en mi caso personal, también todo el equipo de salud. Esta lucha tan desigual que estamos llevando adelante, al Norte siempre le ha tocado vivir momentos muy difíciles”, expresó el médico e intendente de Embarcación, Carlos Funes, en diálogo con radio CNN Salta-94.7 MHZ.





Funes describió que el hospital local es muy importante en cuanto a lo edilicio, moderno, nuevo, con buen equipamiento, con una buena red de oxígeno. “En estas horas va a ser ampliada esa red, con lo que pasaríamos a tener más de 60 camas con oxígeno”.

De acuerdo a lo que señaló en el programa de La Mañana de CNN el intendente de Embarcación, es el único hospital de la zona que todavía no colapsó en cuanto a su capacidad de camas, “pero sí tenemos un gravísimo problema, que lo tenemos todos los hospitales que el colapso del recurso humano, ahí estamos muy complicados, no tenemos terapia intensiva, tenemos tres o cuatro respiradores pero no tenemos el recurso humano para que lo maneje, uno de los que podía hacerlo era Jorge, nos queda un solo anestesista”.