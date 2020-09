Increíble robo en una compra de Mercado Libre

El envío llegó el viernes último al mediodía a la localidad de Cipoletti, Río Negro proveniente de Capital Federal. La caja cerrada llevaba un documento del Correo Argentino y un papel pegado al costado con el logo de Mercado Libre que parecía avalar la transacción. Juana Carrasco, estudiante de diseño de 20 años, se apuró en abrir el paquete para encontrarse por fin con la laptop Apple Macbook Pro 13 modelo 2017 que había comprado por $140 mil a través de la plataforma de compra y venta más grande de Latinoamérica. Diez meses de ahorro bien valían la ansiedad.

Luego de despegar la cinta embaladora, metió la mano para sacar el producto e inmediatamente notó que algo no andaba bien. Lo comprobó cuando abrió la caja del todo. No había notebook sino una botella de licor de cacao Tres Plumas, aunque sea llena. La transacción terminó en múltiples reclamos y hasta una denuncia en la Justicia. El conflicto fue resuelto, pero en el medio algo extraño pasó, fuera del guión usual de las estafas cometidas contra usuarios de la plataforma que buscan explotar debilidades y transacciones realizadas fuera del sistema.

“Esa plata eran los ahorros de toda mi vida. No tengo más que eso. Seguí todos los pasos como indica Mercado Libre. Nunca hablé por mensaje de texto ni WhatsApp siempre me comuniqué a través de la plataforma, el pago y el envío se hizo a través de ellos también. Sin embargo cuando hice el reclamo al día siguiente me dijeron que le daban la razón al vendedor”, contaba Juana a Infobae cuando todavía estaba impactada por la situación y la respuesta de la empresa le era desfavorable.

A pesar de que en muchos de estos casos se trata de una estafa de la parte vendedora que promociona un producto y luego envía otro de mucho menor valor, este no fue el caso. Maximiliano, quien vendió la Macbook Pro de 17 pulgadas, también actuó de buena fe y, según su descargo, colocó la computadora en la caja. Para respaldarse le fue enviando fotos del proceso a Juana.

Inclusive Mercado Libre comprobó que la laptop fue despachada correctamente. “Por lo que averiguamos el vendedor hizo lo correcto, puso efectivamente adentro de la caja lo que vendió. No hay una estafa por su parte”, confirmaron desde la compañía.

Entonces, ¿qué pasó con la notebook? ¿Quien se la quedó? ¿Qué pasa con el dinero?



La computadora en cuestión.

A pesar de la denuncia de la compradora de que en lugar de su computadora apareció una botella de licor que en la misma plataforma se vende a 230 pesos, Mercado Libre optó por fallar a favor del vendedor. Le acreditó los $140 mil y le envió un mensaje a Juana confirmándole la situación: “Gracias por contarnos que te llegó una botella. En este caso no fue posible cubrirte con nuestro Programa de compra protegida. Por eso cerramos el reclamo y el dinero permanecerá en la cuenta de tu vendedor”.

El comunicado continuaba con un mensaje motivacional. "Ante todo queremos darte una disculpa con lo sucedido con el envío, sabemos que son tiempos difíciles y que este tipo de cosas te bajan mucho el ánimo. Por eso, ten la seguridad de que inconvenientes como este no volverán a pasar y te damos la seguridad de que podrás seguir generando excelentes experiencias en el site. Sentimos que esta compra no haya salido como esperabas, pero confiamos en que las próximas serán exitosas”, aseguró el texto.

Ayer martes a la mañana, y luego de varios reclamos infructuosos a la empresa, Juana fue a una comisaría cercana a su casa en Río Negro y realizó la denuncia: “No me quedó otra opción porque me sentí totalmente desprotegida y estafada. Me gasté todo lo que tenía y recibí una botella de licor y encima no pude hablar con nadie de Mercado Libre. Esta mañana me respondieron por Twitter lo mismo”.

Luego de que Infobae consultara por la situación el lunes por la noche y reiterará la consulta en la tarde de ayer, voceros de la empresa explicaron que en una primera instancia de revisión efectivamente el dinero se le dio al vendedor pero que en una segunda instancia, recientemente sucedida, se decidió también reintegrarle los $140 mil a Juana.





Yo tomo licor: la botella que le llegó a Juana.

“Lo qué pasó se enmarca en el 0,02% de las operaciones de ML que fracasan. Es un número muy pequeño en comparación con la cantidad de transacciones que se dan por día en la plataforma”, explicaron desde el gigante de compra y venta por Internet

Finalmente, ¿qué pasó con la computadora? Nadie sabe aunque se especula con que alguien en algún punto del traslado tuvo acceso a la caja e hizo el cambio. “Lo estamos investigando pero no podemos echar culpas. Es evidente que alguien se quedó con la computadora y cambio el producto. Inclusive el vendedor había envuelto la computadora en una especie de toalla que permanecía en la caja”, confirman desde Mercado Libre.

Si bien este no fue el caso, las estafas en plataformas como Mercado Libre y en toda Internet aumentaron casi un 50% durante la cuarentena según datos de la UFECI, el ala de la Procuracion dedicada a investigar ciberdelito con el fiscal Horacio Azzolin a la cabeza. A pesar de que con la flexibilización del aislamiento el comercio volvió a la calle y a los locales tradicionales, según los especialistas, la tendencia de las estafas en la compra y venta online se mantiene en niveles altos. /Infobae