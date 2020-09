Tartagal: Autorizan la apertura de locales gastronómicos hasta la media noche

El Comité Operativo de Emergencia (COE), luego de un análisis pormenorizado de la situación epidemiológica de Tartagal, autorizó la apertura de los locales gastronómicos hasta la medianoche. Aseguraron que esta flexibilización fue posible porque “las medidas que tomó Tartagal permitió que los casos de COVID-19 hayan disminuido significativamente”.

Actualmente el sistema sanitario del hospital Juan Domingo Perón no tiene la tensión que tenía hace unos días, logrando que la situación epidemiológica y sanitaria esté bajo control", explicó el ministro de Gobierno, Ricardo Villada.







El intendente de Tartagal, Mario Mimessi destacó: "sabemos que en medio de toda esta pandemia, es difícil encontrar el equilibrio entre el cuidado estricto de los sanitario, lo económico y social, que necesita también ser atendido porque las personas para vivir necesitan trabajar; y lo estamos logrando porque el COE el 3 de septiembre también nos habilitó el comercio en general y a partir de hoy lo gastronómico”.

El jefe comunal instó a los tartagalenses a que "no se relajen por que la tormenta todavía no ha pasado y va a depender de todos que sigamos flexibilizando actividades, mediante la mejora de la situación epidemiológica y que no tengamos que retroceder porque los números de contagios vuelvan a aumentar", concluyó Mimessi.