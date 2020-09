Malestar entre los empleados del Casino Boulevar: “Nos encontramos en total abandono laboral”

A prácticamente 6 meses desde el inicio de la pandemia, que obligó el cierre de las salas de juegos de azar, los trabajadores del Casino Boulevar volvieron a manifestar su malestar por el “abandono total” por parte de la empresa New Star- Sigar.

Una de los más de 180 damnificados, en diálogo con InformateSalta, señaló que hasta el momento no percibieron los sueldos de junio, julio y agosto, ni tampoco el aguinaldo. “Hay gente que está cobrando menos de un salario vital y móvil”, afirmó.

Además, y pese al grave contexto sanitario, manifestó que la empresa dejó de realizar los aportes correspondientes, razón por la cual, fueron suspendidos en sus obras sociales. “Cada vez que se quiere usar una obra social, nos damos con que está suspendida”.







También expresó que tampoco pueden cobrar los beneficios de la Anses. “Estamos en blanco, no podemos acceder a ningún otro beneficio, hay familias que también solicitaron el pre natal y tampoco pueden cobrar, no tenemos ningún tipo de ingreso”.

Como respuesta, indicó que desde la empresa sostienen que están tratando de solicitar créditos. “Ya son tres meses y el aguinaldo, y al margen de eso, los aportes, si dijeran que tendrían eso al día, uno tendría más paciencia, pero ni siquiera eso, además tienen las paritarias, que venían acordando también vencidas”

Para paliar la crisis, indicó que entre todos se ayudan pero no alcanza. “Hacemos canastas solidarias, que se iban dando entre las familias dándonos una mano entre todos, después cada uno tuvo que emprender lo poco o lo mucho que podía, y con créditos que se van sacando y así vamos sobreviviendo”, dijo.







En ese marco, sostuvo que presentaron el protocolo para el retorno a la actividad pero el COE todavía no lo aprobó porque consideró que no es una necesidad básica. “No es un mes o dos, sino son varios meses que nosotros no podemos trabajar, no porque no queramos sino porque no se puede”

Por último, dijo que hay mucha incertidumbre sobre el futuro laboral. “Tenemos miedo de que es lo que va a pasar, nosotros no sabemos ni siquiera que va a pasar, todos estamos con miedo, molestos”