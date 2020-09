Un diputado de Rosario de Lerma dió positivo para coronavirus

Tras presentar algunos síntomas, el diputado provincial por Rosario de Lerma, Lino Yonar, se realizó un hisopado y le resultó positivo. El departamento se acerca a los 300 casos en el total acumulado desde el inicio de la pandemia COVID-19. Las cifras, como en todo el país difieren entre los reportados por provincia y lo que informan los hospitales municipales.

El legislador comenzó con malestar corporal el fin de semana pasado y desde esa fecha decidió aislarse preventivamente: "Primero tuve un leve dolor de garganta y el lunes tenía malestar corporal, pensé que era un resfrío o gripe común pero el miércoles perdí totalmente el gusto y el olfato así que me hice un hisopado ayer por un privado. Anoche me informaron que dí positivo para COVID-19. Ahora me encuentro bien de salud, ya pasé los síntomas", contó al medio La Llave Del Portal.





El diputado permanecerá en su hogar realizando el aislamiento correspondiente. “Les pido que si tienen síntomas leves se queden en sus casas y se comuniquen a los números 136 o 148. El sistema 911 hay que descomprimirlo y utilizarlo solo para emergencia”, dijo el diputado.

Yonar no es el primer legislador infectado en Salta, recordamos los casos de Matías Monteagudo (diputado de San Martín), y Juan Cruz Curá (senador de Orán) quienes padecieron la enfermedad, se recuperaron y posteriormente donaron plasma para pacientes en recuperación.