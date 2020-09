El Chavo del 8 metalero: furor por el argentino que se “parece” al personaje de Chespirito

"Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad", está escrito en una publicación de redes sociales que además tiene una foto de una persona cantando. ¿Se trata del protagonista de la histórica serie televisiva de México? No, es el "Chavo del 8 metalero", un argentino que se volvió furor por su "parecido" con el personaje de Chespirito.

El hombre, identificado como Phil Claudio Gonzales, se dedica a la industria de la música. Pero esta vez se convirtió en noticia por otra cuestión: en Facebook y Twitter, los internautas subieron imágenes de él comparándolo con el Chavo.

En estas últimas horas, ambas plataformas se llenaron de memes relacionados al tema. ¿Y cómo se lo tomó Gonzales? Parece que con humor, según aseguró en su cuenta de Facebook.

"¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh... Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos. Ahora hay muchos pelotudos bardeando. A los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más pelotudo. Es para reírse un poco. No para bardear (...) Un poco de humor para este momento de mierda", escribió en la red social el 24 de septiembre junto a imágenes de él.

El post del "Chavo del 8 metalero" se llenó de reacciones: más de 6400. Además, recibió mensajes de todas partes del mundo.

"Un gran abrazo desde Perú hermano del metal. Ahora eres mi ídolo X2.", comentó un seguidor. "Sos un crack chabón diste cátedra de cómo se reacciona a una ’mememizacion’ éxitos chavo del v8!", respondió otro internauta.