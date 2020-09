Analizan extender calendario escolar para quienes estén por culminar secundario

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, volvió a asegurar hoy que aún no hay fecha estimada para la vuelta de clases tras la suspensión a causa de la pandemia de coronavirus, pero aseguró que su equipo está trabajando en ello y que el objetivo es regresar a las aulas lo antes posible. Sin embargo, insistió en que durante enero no se dictarán clases.

"Es nuestra expectativa volver antes de fin de año pero no gobernamos los estadísticas epidemiológicas. Estamos trabajando para permitir esto. Pero en enero no va a haber clases presenciales, el impacto de la pandemia no lo resolvemos con tres semanas", indicó el funcionario.

Asimismo resaltó el trabajo de los docentes en medio del brote y afirmó: "En el Área Metropolitana de Buenos Aires estamos trabajando para volver antes de fin de año. Hay especialistas que dicen que lo peor ya pasó y otros que dicen que el nivel es alto para proyectar actividades".

"Venimos conversando en un regreso escalonado, tenemos una mirada distinta pero queremos construir un indicador objetivo", agregó. Sin embargo repitió que "no están dadas las condiciones epidemiológica" para un regreso total porque "sería poner en riesgo a la población dado que el nivel de circulación (del virus) es alto en la región metropolitana".

Trotta también se refirió a la situación en el resto del país y destacó que si bien hay provincias con los chicos en las aulas, La Pampa y Formosa, en otras en que se intentó el regreso hubo que dar marcha atrás por el aumento de los contagios. "Tres que habían avanzado, Catamarca, San Juan y Santiago del Estero, tuvieron que retroceder y Santiago", dijo pero aseguró que a pesar del brote se logró una continuidad pedagógica.Sobre los egresados

Por último, el ministro de Educación se refirió a los chicos que concluyen sus estudios secundarios este año y aseguró. "Estamos proyectando distintas instancias académicas que permitan el cierre para garantizar los aprendizajes. Para los que egresan planteamos extender el ciclo hasta fines de febrero, marzo o abril para garantizar el cierre del secundario y los aprendizajes. Quizá habrá que readaptar el calendario 2021".

En ese sentido, explicó que desde su cartera se prepara "para todos los escenarios" y aseveró que "va a quedar mucho por recuperar el año próximo". Trotta también descartó que la vuelta a clases solo dependa de la vacuna: "Hay provincias en las que ya proyectamos la vuelta antes de fin de año".

Al finalizar, brindó un mensaje para los estudiantes y les pidió que sostengan el esfuerzo. "Los estamos cuidando, volver mañana sería poner en riesgo a la comunidad educativa. Si siguen mejorando los indicadores, se va a poder regresar de manera escalonada. Ojalá sea lo antes posible, pero todavía (las cifras) distan de lo marcan los especialistas para lo que deben ser las condiciones de regreso", cerró.