El premio de lotería más grande en Sudamérica

La lotería Mega-Sena, que funciona en Brasil, es una de las más grandes del mundo, creciendo su fuerza año tras año desde sus comienzos 1996.

Pero la lotería data de mucho antes de esta fecha, las primeras loterías datan de la dinastía Han en China alrededor del año 200 antes de Cristo. En Latinoamérica, los primeros indicios de lotería datan al menos del siglo XVII, aunque es probable que ya existiera allí anteriormente.

Las loterías en el continente están normalmente reguladas por el gobierno, ya sea nacional o local y generan grandes ingresos a través de los impuestos. Los jugadores pueden comprar boletos físicos, pero las opciones de compra por internet los están reemplazando, ofreciendo una variedad de cupones con diferentes opciones y distintos precios. Por supuesto, todo el mundo espera obtener un premio que le cambie la vida, y ya se han entregado varios a lo largo de los años.

Veamos algunos de los premios de lotería más grandes que se han ganado en Sudamérica.

Mega-Sena, Brasil, 145 millones de reales brasileños

Esta lotería es, como era de esperar, dado el tamaño de Brasil, la más grande de todo Sudamérica, con millones de jugadores en cada sorteo. Y el bote más grande jamás otorgado es la gran cantidad de 145 millones de reales brasileños, es el premio más grande en toda la historia de la lotería en Sudamérica. Los detalles acerca del ganador son escasos, ya que ha preferido mantenerse en el anonimato, pero su logro ha alentado el interés por este sistema de loterías que opera desde 1996.

Mega-Sena está regulado por el gobierno brasileño y ha demostrado ser de gran importancia para el país ya que el 56% de los ingresos totales de cada sorteo se destinan a programas sociales. Esto es fundamental dado el estado de Brasil como un país en desarrollo, aunque es la principal economía en Sudamérica y tiene algunos elementos que definen su desarrollo. El 35% de los ingresos se destina al premio mayor, y el resto se divide para premios menores

Lotería Quina, Brasil, 14,9 millones de reales brasileños

Mientras que la lotería Quina es en escala mucho más pequeña que Mega-Sena, y los premios son una fracción del tamaño de los de Mega-Sena - aunque ciertamente no son nada despreciables – aun así Quina es inmensamente popular. Esto es así debido a su frecuencia, con seis sorteos por semana los jugadores tienen opciones de ganar casi constantemente. Cuenta también con un bote acumulado que nunca termina, siendo así que el gran premio continua creciendo hasta que haya un ganador. En 2014 hubo un gran ganador, de la cantidad de 14,956,974.60 reales brasileños, todo libre de impuestos.

Al igual que Mega-Sena, Quina es buena para Brasil, no solo por el entretenimiento y los premios, arte, cultura, deportes, educación y seguridad pública son los beneficiarios de la gran mayoría de los ingresos. Un porcentaje va destinado a los premios y a la gestión diaria de la lotería. Los premios no reclamados también se donan a buenas causas.

Lotería BaLoto Colombia, 37 millones de dólares estadounidenses.

Dejamos ahora Brasil de lado, la lotería es inmensamente popular en toda Latinoamérica, es un vínculo cultural compartido.

En Colombia la lotería más popular es BaLoto, la cual ofrece dos veces a la semana sorteos en las noches del miércoles y del sábado. Tiene una amplia cobertura en noticias de televisión y online, y atrae a millones de jugadores. Un agraciado jugador se lleva el enorme bote de 117 billones de pesos colombianos, aproximadamente 39 millones de dólares estadounidenses. Esta es una gran cantidad en cualquier parte del mundo, pero con el salario medio de la región de 680 dólares, es una fortuna que cambia la vida. BaLoto fue fundada en 2001, y aunque se ha estado limitado a jugadores de Colombia durante más de una década, en 2015 empezó a aceptar jugadores a través de internet provenientes de todas las partes del mundo.

El gran premio va incrementando después de cada sorteo, dando como resultado en algunas ocasiones premios astronómicos para los afortunados ganadores. Los propietarios de BaLoto, Gtech, están centrados en mantener la confianza de los jugadores en la marca, y se han implementado medidas de seguridad adicionales para garantizar que nadie manipule las máquinas que eligen los números, se mantienen bajo vigilancia las 24 horas del día.

Maria Grasso ganó 197 millones de dólares

Este caso no sucedió en Sudamérica, pero sin embargo fue un éxito rotundo, una inmigrante Chilena en Estados Unidos, María Grasso se embolsó 197 millones de dólares jugando al Gran Juego de la lotería en 1999. Según los estándares de la lotería de EE. UU., este no es un premio gordo asombroso, ya que los ganadores se acercan a los mil millones de dólares.

Trabajaba en Braintree, Massachusetts cuidando a los niños de una familia de millonarios, ahora Grasso es mil veces más rica que su anterior jefe. Pero ella insistió en que tenía los pies en la tierra, y que solo se compró un vestido nuevo tras ganar el gran premio. Ella prometió tanto ayudar a su familia en Chile como donar dinero a una fundación de niños con necesidades especiales, causa de la cual era simpatizante ya que había trabajado durante años como profesora de apoyo para estos niños.

La lotería es un gran negocio en Sudamérica, una forma de entretenimiento barata y emocionante. Y para los pocos afortunados, un final feliz y el comienzo de una nueva vida.