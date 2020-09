Opinión: De oportunistas y realidades

No sé qué cara tienen el miedo. Tal vez la de aquellos a los que nos tocó sentir en carne propia lo que hace este bicho infernal.

No sé qué cara tiene la angustia, quizás la de nuestros familiares, deambulando, sin poder vernos ni saber si lo que les transmitimos por teléfono es verdad o una mentira tranquilizadora.

No sé qué cara tiene el respeto y la solidaridad. Seguramente no la del grupo de abogados que el viernes tocaban alegremente las bocinas de sus autos, mientras, al mismo tiempo, morían 44 personas más en nuestra Provincia.

En las crisis uno sabe con qué bueyes ara. Y en este caso, el oportunismo y la necesidad de acciones proselitistas, descubren la abnegación de aquellos pocos que anteponen sus intereses a los de mucha gente atada a una terapia.

Sé que mis palabras no describen a todas las abogadas y a todos los abogados. Como en todos los ámbitos de la vida, la mayoría son gente de bien, coherentes, razonables y solidarios; sólo algunos oportunistas del poder no ven la realidad, y aprovechan la preocupación para sumar puntos, hacerse notar o traer agua para su molino.

Esta pandemia no distingue, a todos nos ha privado o limitado de trabajar, a algunos por completo y sin opciones ¿Qué les queda a los comerciantes, independientes o a los gastronómicos? Ellos han padecido con mayor fuerza que cualquiera este desastre… No a medias ni manteniendo la oportunidad de ejercer su oficio; cosa que no han sufrido ni de cerca quienes levantaron sus bocinas el viernes.

Hay personas que hoy sufren la pérdida de sus seres queridos; gente que está luchando por su vida atada a la esperanza del plasma, del ibuprofono líquido o de algún milagrito sanador que aparezca por ahí. Claro, seguramente no hacen ruido.

La mejor lección que dejará esta pandemia será pensar en el otro. Y si no aprendemos, tendremos que seguir contando desastres y soportando tristes existencias alimentadas a puro individualismo.

Cuídense. Sin egoísmos y pensando en el otro. Y si eso no alcanza, piensen que a ustedes también les pude pasar.

Pucho G.