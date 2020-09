Ciclo de entrevistas Endeavor: Infomanager, soluciones integrales para empresas

En el Ciclo de Entrevistas de Endeavor por InformateSalta, presentamos a Santiago Ruiz Nicolini, co fundador de Infomanager. Tiene como objetivo brindar soluciones integrales para empresas comerciales de múltiples rubros en lo que se refiere a manejo de múltiples sucursales, control de stock, facturación, contabilidad, etc.

Endeavor: ¿Cómo nació la empresa? ¿Hubo algún hito puntual que te inspiró y desencadenó el primer paso?

Santiago Ruiz Nicolini: La empresa como se la conoce ahora tiene 5 años de vida. Los 3 socios que la fundamos trabajábamos en otra empresa que tenía como mercado objetivo el sector agrícola. Nosotros vimos que había una gran oportunidad en en rubro comercial. Sentíamos que ese sector estaba bastante desatendido en el NOA sobre todo y creíamos que con nuestra experiencia en software de gestión podíamos ser una opción valiosa. Por eso decidimos crear una nueva empresa. A título personal se podría decir que me sumé, junto a Ernesto Ríos, al sueño de Hugo Terán. Creo que emprender es trabajar para que los sueños se cumplan y para que esto suceda tenés que trabajar duro todos los días. El mío fue engancharme en el sueño de otro y poner mi impronta y aporte para que suceda. Una vez que estás convencido, el primer paso es fácil.

Endeavor: Brevemente, ¿cómo es tu modelo de negocio?

SRN: Nuestro modelo de negocios es lo que en la jerga se conoce como “Software as a Service (SaaS) y consiste en cobrar un abono mensual por el servicio. Hicimos esto porque estamos convencidos que la modificación del software y el acompañamiento son necesarios siempre. ¡Existe la idea que uno compra un software por única vez y ya está! La realidad es que las empresas por lo general necesitan que le des seguimiento y acompañamiento permanente para sacar el mayor provecho de la herramienta. Además, sin actualizaciones permanentes, el software queda obsoleto muy rápido. El acompañamiento a nuestros clientes resultó ser hasta nuestro mayor diferenciador.

Endeavor: ¿En qué provincias das servicios?

SRN: Nuestra oficina principal está en Tucumán y desde ahí atendemos todas las provincias de Argentina. En esta etapa estamos principalmente enfocados en el NOA.







Endeavor: ¿Hay otros competidores en la industria que hacen lo mismo que vos? De ser así, ¿Qué te diferencia de ellos?

SRN: Siempre hay competidores. Si no hay competidores es porque no hay mercado. Creo que nuestra mayor diferencia radica en entender que los clientes quieren ser escuchados. Si bien no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, una cosa es decirlo y otra muy diferente es hacerlo. Creo que el mayor desafío que se nos presenta es crecer sin perder esa esencia. En su momento trabajamos sobre la misión, visión y valores de la empresa. En ese momento, una de las cosas que definimos fue que nosotros queríamos una empresa que potencie relaciones a largo plazo. Nosotros creemos que lo distintivo es centrarse en las relaciones.

Endeavor: ¿Qué desafíos tenés actualmente?

SRN: Ufff… miles. Teniendo en cuenta el contexto actual que estamos viviendo surgieron muchos cambios a nivel comercial y del producto. A nivel comercial tuvimos que adaptarnos a la nueva forma de trabajo, home office, llevando así las reuniones comerciales, presentaciones y capacitaciones. Por otro lado, entendimos que el comercio va a pasar cada vez más por el mundo virtual. Creemos que van a convivir el negocio tradicional con el digital. Cada vez más comercios están incorporando su “sucursal virtual”. Es por esto que sumamos a nuestro producto una plataforma de e-commerce propia, totalmente auto-gestionable por nuestros clientes e integrada a nuestro software de gestión para empresas y comercios. Además, desarrollamos automatizaciones para integrarnos directamente con Mercado Libre.







Endeavor: Teniendo en cuenta que sos un especialista en Software para empresas comerciales, ¿por qué recomendarías contratar un Software de Gestión?

SRN: Porque cuando uno arranca un negocio uno está muy cerca de todo lo que pasa y arranca como puede. El descontrol o desorden se compensa con estar cerca y poder saber todo lo que pasa. A medida que el negocio crece, el dueño no puede estar en todo y el desorden empieza a ser una limitante para crecer o los riesgos de perder todo lo que uno construyó empiezan a aumentar. Como si esto fuera poco, empezar a dormir más intranquilo…

Un software de gestión para comercios no es la solución a todos tus problemas, pero sin dudas que tener uno de ellos bien implementado te resuelve muchos de ellos y te da más tranquilidad a la hora de tomar decisiones.

Endeavor: ¿Tenés algunos tips para los emprendedores para elegir uno?

SRN: Si. Yo los llamo los 7 elementos claves a la hora de elegir un software. Relevamiento, que es muy importante para determinar el alcance de lo que se espera que se haga el sistema dentro de tu empresa.

Capacitación, ayuda a usar el máximo potencial de la herramienta; Migración de datos, es clave analizar cuál será el grado de migración de datos que podrás alcanzar, cuál es el esfuerzo que requerirá y si se justifica. Hay diversas opciones y tener presente cuál es la que mejor será de gran utilidad para la transición que existirá; Acompañamiento posterior, el error más frecuente al respecto es pensar que como uno ya pagó el sistema y lo está usando, ya no necesitará más ayuda por parte del proveedor. Incurrir en este error puede ser más caro aún que pagar un soporte de forma permanente; Crecimiento del sistema en el tiempo, este punto que es muy importante considerar tanto las necesidades actuales como la posibilidad (estructura y trayectoria del proveedor) y la voluntad (el modelo de negocio del proveedor) del proveedor de software a hacer escalar el sistema en el tiempo; Posibilidad de integrar a otro software, con un solo sistema no alcanza. El día de mañana puede ser un gran dolor de cabeza tener que convivir con varios sistemas que no “hablen entre sí”; Tecnología/seguridad, podemos anticipar que hay ciertas preguntas que son importantes hacer a la hora de evaluar una solución informática para tu negocio. Tener información respecto de seguridad de los datos, backups de la información, propiedad de los datos, infraestructura y conectividad necesaria, pago o no de licencias suelen evitar sorpresas en el futuro y más de una discusión.

Endeavor: Teniendo en cuenta el distanciamiento social y las nuevas formas de trabajo, ¿Creés que el salto tecnológico es necesario para las empresas del NOA?

SRN: Lo creo desde antes del COVID. Como dice una canción de los Redondos, “el futuro ya llegó”.