Sistema contable online: 5 beneficios de operar desde la nube

Actualmente, es imposible pensar en una empresa sin tecnología: computadoras, máquinas, conectividad, etc. Sin embargo, muchas aún no han aprovechado todos los recursos y herramientas disponibles a su alcance. Entre ellas están las plataformas de sistemas contables online.



Todos conocemos la importancia de la gestión económica y contable de una empresa, pero muchos todavía dudan en incorporar este tipo de herramientas digitales. En esta nota, recopilamos 5 beneficios fundamentales que despejarán las dudas.



1. Datos seguros



Al contrario de lo que puede pensarse, tener los datos de la empresa en una nube no es peligroso o poco seguro. Para empezar, un sistema contable online cuenta con tecnología de seguridad fiable para custodiar la información y asegurar su integridad.



Por otro lado, al encontrarse vinculados a la nube, nos aseguramos que la información se guarde automáticamente sin estar sujeta a los olvidos o errores humanos. Además, muchos sistemas contables online ofrecen la posibilidad de descargar backups en máquinas particulares, con lo que garantizamos su permanencia en múltiples formatos.



2. Administración ágil e intuitiva



Para utilizar estos sistemas contables no se necesitan conocimientos previos. Al estar diseñados para administrar pequeñas y medianas empresas, ofrecen a los usuarios una interfaz muy intuitiva. Esto permite simplificar las tareas contables del día a día y, de esta manera, agilizar los tiempos y disminuir esfuerzos.



Este tipo de sistemas son ideales para pequeños emprendedores que están comenzando su actividad y buscan soluciones contables simples.









3. Funciones contables esenciales



Las empresas necesitan realizar tareas de contabilidad que son esenciales para el funcionamiento de la misma. Por esta razón, requieren sistemas completos que cubran todas las funcionalidades que una PyMe pueda necesitar.



Entre ellas, por ejemplo, se encuentran la facturación online y el ajuste por inflación. Ambos son recursos sumamente solicitados por los emprendedores argentinos. También, es recurrente la necesidad de acceder al cálculo de las retenciones impositivas.



4. Control del presupuesto



El elemento principal de la planificación de las cuentas de un negocio es, sin dudas, el presupuesto. A partir de este es posible no solo prever gastos futuros, sino también anticiparnos a las posibles modificaciones que puedan surgir.



Los sistemas contables online ofrecen una visión global y estructurada de todos los datos. Esto permite realizar análisis profundos tanto del pasado y presente como del futuro de la empresa.



5. Soporte técnico a toda hora



Las empresas no pueden detener su actividad ni un segundo y cualquier inconveniente se traduce en pérdidas inmediatas. Por esa razón, es fundamental contar con un soporte técnico que pueda resolver inquietudes contables de manera inmediata.



Este tipo de sistemas ofrecen a sus usuarios asistencia de atención al cliente 24/7. De esta manera, las empresas podrán contactarse, tanto por correo como por teléfono, con representantes del soporte técnico. Ellos despejarán cualquier duda que pueda surgir al utilizar las herramientas de contabilidad online.