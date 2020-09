Salvaron con una cadena humana a una niña que colgaba de una ventana y el padre les "agradeció" con amenazas e insultos

Unos vecinos de Santa Cruz le salvaron la vida a una nena de tan solo de 7 años, que salió por la ventana de su casa y quedó colgando. Afortunadamente, desde la casa de enfrente los vecinos pudieron verla y llegar a tiempo para rescatarla.

En Nosotros a la mañana pasaron las imágenes del video del momento, que fue grabado y registrado a través de un celular. En la secuencia se puede ver cómo alcanzan a agarrar a la nena de siete años, que al querer salir por la ventana, quedó colgando.

A través de una secuencia que realizaron en cadena, pudieron ir bajando a la pequeña y mantenerla a salvo.

Nancy, la vecina que vio la secuencia, alertó a su familia e inmediatamente fueron a ayudar a la nena. Sin embargo, a pesar de que lograron mantener a la nena a salvo, cuando llegó el padre de la criatura, se vivió una situación de desconcierto porque él pensó que le habían pegado a su hija y comenzó a gritarles.

El hombre se había ido de la casa y había dejado a la pequeña de siete años y a dos nenes más en la casa solos. Al parecer, según relataron, era costumbre de la familia que los pequeños se queden allí sin sus padres.

"Nosotros no somos familia, no los conocemos, viven ahí enfrente. Él dijo que mi hija le había golpeado a la nena. Cuándo, cómo, ni dónde, no sé. Eso era lo que él vociferaba desde la otra ventana al rato, cuando ve a mi hija", relató Nancy sobre lo que sucedió luego del rescate con el padre de la nena.

Luego, también contó cómo fue la situación en la que se encontró con esa imagen de la pequeña. "Vengo al living, no sé porque razón, a buscar algo. Y miro por la ventana que son muy grandes, y veo a la niñita balancéandose, que ya prácticamente las manitos no aguantaban el peso de su cuerpo. Así que empiezo a gritar ’Ay, díos mío una nena se está cayendo’. Mis hijos vinieron a verme y cuando me quiero acordar ya estaban enfrente trepando", expresó sobre cómo se dio todo. /Eltrecetv