Sol Pérez festejó con microbikini en la pileta su examen aprobado

La educación a distancia le funcionó a la perfección a Sol Pérez en tiempos de pandemia y cuarentema, y continuó cursando la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. En épocas de exámenes, la periodista compartió en Instagram Stories su alegría tras superar una prueba.

"Me acabo de sacar un 8 y este es mi premio", comentó Sol, quien estaba tomando sol en un coqueto bikini rosa en la terraza con pileta de su casa, mientras tomaba mate con Guido Mazzoni a su lado. De esta manera, la conductora de Canal 26 avanzó otro casillero en el tramo final de su trayectoria académica.

De fondo se escuchaba Ay Dios mío, el hit del momento de Karol G. En otro momento, la mediática mostró cómo leía unos apuntes y se alegró: “Estudiar, tomar unos ricos mates y el solcito. Gracias a la vida. El éxito no se espera sentado, se trabaja”.

Enfocada en su desarrollo personal, la mediática había enfatizado en una nota con la revista Gente su gusto por la abogacía: "Me fascinan el Derecho y la Filosofía. Amo estudiar. Nadie me regaló nada y nunca me llevé materias. Fui abanderada porque estudiaba. No sé si ejerceré, pero me gusta saber defenderme".

Un hito más en este 2020 insospechado para Sol Pérez, en el que se consolidó en la convivencia con su novio empresario, se instaló como conductora de un programa en la señal de noticias y que además espera liquidar las materias que le faltan para convertirse en colega de Fernando Burlando y Ana Roselfeld, entre otros. /Ciudad



