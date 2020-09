El “sexto sentido” de cada signo

La energía psíquica está a nuestro alcance. Es el llamado “sexto sentido” el que la gente siente cuando una persona amada se encuentra en peligro. Es el que sucede cuando contestas el teléfono al mismo tiempo que un amigo te está llamando.

Todos tenemos habilidad psíquica, pero no todos sabemos como hacer uso de ella. Astrológicamente, algunos signos están más a tono con sus dones intuitivos.

Los Signos de Fuego como Aries, Leo y Sagitario necesitan acción. Su habilidad psíquica es a menudo inconsciente – suelen hacer cosas sin antes pensar en ellas. Se “sienten” bien al estar en medio de la acción. Al seguir su corazón, un Signo de Fuego puede explorar o tener acceso a sus poderes psíquicos.

Aries: Confía en tus primeros impulsos y nada saldrá mal. Todo acerca de Aries es acción, pero puede tener sueños proféticos, a menudo desde la infancia. Si optas por enfocar tu energía en el plano psíquico, puedes convertirte en hábil pionero/a de los mundos invisibles.

Leo: Tú necesitas brillar y puedes no ver o malinterpretar mensajes psíquicos si lo haces todo acerca de ti. Para que Leo tenga acceso a sus poderes psíquicos debe de tomar una lección de humildad. La sabiduría e intuición verdaderas se encuentran en tener ambas, felicidad y generosidad desinteresada. Los poderes psíquicos surgen cuando uno se fusiona con el mundo.

Sagitario: El salidor Sagitario tiene un radar psíquico poderoso, especialmente cuando se trata de gente que aman. Si estás pensando en alguien, lo más probable es que ese alguien esté pensando en ti al mismo tiempo, ¡por lo que hay que ponerse en contacto! Los buenos amigos pueden ayudar a resolver la sabiduría psíquica real.



Signos de Tierra

Los Signos de Tierra son tan psíquicos como cualquier otra persona, pero son más propensos a negar o dudar de sus percepciones intuitivas. Tauro, Virgo y Capricornio tienen un enfoque muy práctico en la vida. Tienden a ser tan simples como la frase “lo que ves es lo que hay”. Es importante que confíen y valoren su voz interior.

Tauro: Manipula tus poderes psíquicos cuando sientes tranquilidad y relajación. El estar en el jardín o el campo te puede dar todo tipo de percepciones intuitivas. Más que cualquier otro signo, compartes un profundo vínculo con los espíritus de la Tierra, conocidos como indígenas.

Virgo: Es de vital importancia que disminuyas las preocupaciones y dejes de pensar demasiado. El carácter analítico de Virgo tiende a saturar el flujo psíquico con preocupaciones innecesarias. Una actitud de confianza hace mucho para abrir la puerta a la sabiduría espiritual.

Capricornio: Tienes tendencia a ser “todo negocios” y te basas en lo que se puede ver con los sentidos ordinarios. Si piensas que la sabiduría psíquica es “cuento de hadas”, puedes estar cerrando la puerta al conocimiento que es tan cierto como lo que vemos y oímos. Mantén apertura a la posibilidad de que el poder psíquico exista.

Todos los Signos de Aire como Géminis, Libra y Acuario son los comunicadores del zodiaco. Estos individuos super sociales a veces se olvidan de escuchar; por lo que pueden perderle la pista a su intuición. Mientras más se alente y más atención preste un Signo de Aire, más fácil será entender la energía psíquica que le rodea.

Géminis: Tu increíble y abierta naturaleza te da curiosidad y te alista a aprender cosas nuevas. Es probable que tengas conexiones psíquicas con familiares. Si no, éste es un buen lugar para empezar a desarrollar tus talentos psíquicos. Es posible que tengas habilidad para leer la baraja del Tarot.

Libra: Es posible que tengas más poderes psíquicos de los que crees. Tu habilidad para adaptarte a complacer a los demás está estrechamente relacionada con tu sabiduría intuitiva natural. Los mensajes psíquicos tienen más probabilidades de aparecer cuando te encuentras en un ambiente conocido y tranquilo – incluye velas, flores y música suave.

Acuario: Has disfrutado de tu particular dosis de sabiduría psíquica desde una edad temprana. Puede que no hables de ello muy frecuentemente, pero está ahí de todos modos y bien fundada. La meditación, la cuál te ayuda a separar tus pensamientos de la realidad intuitiva, es una poderosa herramienta para el acceso a tus habilidades psíquicas.

Los Signos de Agua como Cáncer, Escorpión y Piscis son lo que están más en contacto con sus emociones. El ser un signo sensible les da facilidad para confiar en propia sabiduría interior, pero el lado malo es que pueden perderse en reacciones emocionales negativas.

Cáncer: Puede parecer que porque eres un ser muy práctico, no eres un ser intuitivo. Como el sensible Cáncer que eres, puedes entrar en una habitación y entender el sentimiento de ésta a un nivel psíquico. Estás naturalmente en sintonía con lo que les sucede a tus seres queridos. Confía en esos sentimientos para hacer crecer tu poder psíquico.

Escorpión: Vives en un mundo de fenómenos psíquicos, no todos positivos. La atracción por el poder psíquico es fuerte y tu lección de vida es el usar ésta energía de forma constructiva. Es importante el tener fe o un guía espiritual para lograr el mejor uso de tu abundante talento natural en ésta área.

Piscis: Tu eres la energía psíquica natural del zodíaco. Como un pez en el agua, sientes las corrientes emocionales y energéticas del mundo y de todos los que conoces. El gran reto para ti es evitar que la energía negativa o tóxica te abrume. Si cuidas tu corazón, serás un individuo sanador natural de primer orden.