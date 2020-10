Cierre del ciclo lectivo 2020: “El año que viene se van a certificar los contenidos”

La idea de que “el año está perdido” resuena en muchos papás, alumnos y hasta docentes. Sin embargo, pese al difícil desafío del sistema educativo en general para traspasarse al mundo de la educación virtual, la pandemia dejó numerosas enseñanzas y aprendizajes.

En el programa InformateSalta por Canal 9 Multivisión Federal, Laura Leonarduzzi, propietaria Uzzi College, expresó que más allá de que se hable de la escuela pública o privada “nuestra función es educar, ayudar a que cada niño encuentre su proyecto de vida, conozca sus potencialidades, sus habilidades”.

Si bien la función de los docentes no se vio afectada por la pandemia, debieron adaptarse a una modalidad que muchos no dominaban. “Cuando inicia la pandemia, el secundario estaba un poco entrado en la educación virtual, ya veníamos incorporando el Google Classroom, no con la primaria Con primaria y nivel inicial no entramos directamente con las clases virtuales, los maestros no estaban preparados, las familias tampoco, no todos tenían posibilidad de acceder a computadoras o teléfonos, o aunque las tuvieran, muchos no sabían cómo hacerlo”, dijo la entrevistada.

Leonarduzzi señaló que durante los primeros meses del aislamiento, “trabajamos bastante en protocolos para reparar a los docentes; hubo un auge en el trabajo en las aulas virtuales y luego hubo una recaída, sobre todo en nivel inicial y en secundaria”.

Respecto a lo que resta del año y al cierre del ciclo lectivo, Leonarduzzi sostuvo: “Lo positivo es que de alguna forma los chicos van a tener que certificar los contenidos, el año no va a quedar aprobado, va a haber una continuidad pedagógica y en marzo del año que viene se va a continuar los temas que hasta ahora no se pudieron ver. El curso más frágil es quinto, no puede tener continuidad pedagógica por lo que hay que darle un cierre”.