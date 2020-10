Con un 45% de pobreza, Salta es una de las ciudades más vulnerables del NOA

Tras el efecto de la cuarentena producto del coronavirus, la pobreza llegó al 40,9% en el primer semestre del año, lo que implica que unas 18,6 millones de personas en todo el país no logran cumplir con sus necesidades básicas. A su vez, la indigencia trepó al 10,5%, equivalente a 4,8 millones de personas que a junio padecían hambre, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Al respecto de estas cifras, Federico Maigua, director en Salta del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) dialogó con CNN Salta -94.7 MHZ- donde consideró la veracidad de dichos números. “Dan cuenta de la situación grave y del deterioro social y económico que se vive en gran parte de la población”, espetó.

En cuanto a Salta, dijo que es una de las ciudades “más golpeadas por la caída económica que vive toda la Argentina, donde la región noroeste está en segundo lugar, ahí Salta es la que tiene la pobreza más alta, un 45% que es un número grave, preocupante”.

#LaMañanaDeCNN | 🗣🎙 @MaiguaFede, director de @isepcisalta. "Salta es una de las ciudades más golpeadas por la caída económica que vive la Argentina, tiene la pobreza más alta del NOA, no deja de ser preocupante y alarmante" — CNN Salta (@CNNSalta) October 2, 2020

Así y considerando los trimestres que se comparan para obtener las estadísticas, Maigua no avizoró buenos números a futuro. “Probablemente en el segundo trimestre, la pobreza ha sido mayor aún, no es que se ha congelado el índice”, lamentó en el programa La Mañana de CNN.

Con respecto a la canasta básica de alimentos, Maigua dijo que el valor con el que se confecciona en el INDEC mediante los datos del conurbano, “son muy parecidos a los que manejamos en los ISEPCi, en Salta la que tenemos es $500 pesos menos que en el Gran Buenos Aires”.

Para concluir recordó que el ingreso mínimo para no caer en la indigencia, según los relevamientos, ronda cerca de los $18.000, mientras que para no ser pobre, el ingreso debe ser no menor de $43.000 aproximadamente.