Esteban recibirá mañana el alta médica y volverá a la actividad

Atrás quedó el aislamiento. Luego de 14 días de encierro por contagiarse de coronavirus, Juan José Esteban, ministro de Salud de la Provincia y ex titular del Hospital Señor del Milagro, en diálogo con InformateSalta, confirmó que mañana recibirá el alta médica y retomará sus funciones.

Esteban señaló que su primera actividad en "terreno" será este domingo cuando visite las nuevas obras realizadas en el Hospital Oñativia.

Sobre cómo transitó la enfermedad, indicó que casi no tuvo síntomas. “Cuando llegué de Orán al día siguiente empecé con un dolor de garganta fuerte, ardor, me duró dos días y medio, la verdad que no me mediqué con nada, pero venía tomando ivermectina desde agosto”, comentó.





Por otro lado, se refirió al estado de salud del secretario de la cartera, Sergio Humacata, quien aún continúa delicado. “Sigue con un problema de insuficiencia renal, con diálisis, con un problema pulmonar, con una infección severa, le están rotando los antibióticos, pero siempre está la luz de esperanza y la cadena de oraciones para que el doctor nos vuelva a acompañar”.

Para finalizar, destacó que el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) permitió que el personal de salud que se encontraba aislado por contacto estrecho o caso positivo pueda reincorporarse. “Tuvimos prácticamente un 30% del personal de sanidad contagiado, y con aislamiento preventivo y obligatorio en este momento lo estamos recuperando”.