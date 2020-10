El Chaqueño Palavecino pidió tomarse en serio la pandemia: "No es joda"

"Mi mensaje es que esto no es joda, cuando entrás en un cuadro te venís en picada rapidísimo. Así que a todos a cuidarse", pidió el folclorista que estuvo 11 días internado.

El Chaqueño Palavecino, recientemente recuperado de coronavirus luego de atravesar 11 días internado, agradeció a través de un video al personal médico que lo atendió en Rosario de Lerma y pidió a sus seguidores que "se tomen en serio" la pandemia porque "te podés venir en picada rapidísimo".

"Mi mensaje es que lo tomen en serio, que esto no es joda, cuando entrás en un cuadro te venís en picada rapidísimo. Así que a todos a cuidarse", pidió el folclorista que el pasado 12 de septiembre había recibido el resultado positivo de la Covid-19.

"Sé que hay mucha gente que ha hecho todo lo posible, más allá de la cadena de rezos, hubo muchos profesionales", reconoció el músico en un registro audiovisual grabado al aire libre en el que se lo ve con barbijo.

Si bien en un comienzo se mantuvo en aislamiento en su casa en Rosario de Lerma, el jueves 17 y tras leves desmejorías en su estado general, el equipo médico decidió internarlo dado que en una tomografía encontraron una leve infiltración en el pulmón.

Así fue que permaneció 11 días internado en el área de terapia donde ingresó en un estado crítico, con oxígeno y donde recibió dos tratamientos: una única transfusión de plasma y un tratamiento intensivo con ibuprofenato de sodio inhalado, lo cual fue generando mejoras constantes en su estado.

"Me sentí muy contenido en un momento crítico, difícil para cualquier persona que está peleando por vivir", dijo el músico, de 60 años, respecto al personal médico que lo trató.

Además, agradeció a la Mutual de Sadaic y a los profesionales de terapia intensiva que estuvieron con él "en el momento más difícil".

"Ojalá esto nos ayude a entender que esto no es joda", sostuvo Palavecino. "Veo que unos dicen que esto no es, que sí, que se discute y yo lo viví en mi propio cuero: y hay gente que se salva y otra no; yo vi gente joven irse y gente grande quedarse", agregó.