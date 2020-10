Choferes autoconvocados reclaman salarios dignos, paritarias y seguridad

Choferes autoconvocados llevaron adelante durante la tarde de hoy una marcha, en vehículos, por las calles céntricas, solicitando salarios dignos, la apertura de paritarias y mayor seguridad en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Los trabajadores se congregaron en el Monumento al General Martín Miguel Güemes y de allí partieron en caravana hasta el microcentro haciendo oír su reclamo a los salteños.

Delegados explicaron a Todo Salta Noticias que no se sienten representados por el gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ni de su secretario en General en Salta, Miguel Barrera. “Es penosa que estamos viviendo los trabajadores del transporte de pasajeros. Ante la desidia que estamos pasando por parte de las patronales, los protocolos que no se cumplen, las resoluciones nacionales, los haberes están bajos. Hasta la fecha no se terminó la paritaria 2019 ni se reabrió una paritaria 2020”.







Asimismo, repudiaron el accionar que tiene la patronal para con ellos. “Desde el primer día que estamos exponiéndonos y acá está el descontento, el gremio no está actuando como corresponde. Barreras está haciendo oídos sordos. Están atropellando a los trabajadores del transporte. Ya tenemos dos compañeros fallecidos”, expresaron.

A su vez, piden que se le practiquen test de PCR a todos aquellos choferes que están en actividad, lo que hasta el momento no se está haciendo.