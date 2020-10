Diego Schwartzman cayó contra Rafael Nadal en las semifinales y se despidió de Roland Garros

Finalmente el argentino Diego Schwartzman no logró alcanzar la final de Roland Garros. No porque no haya gozado de su mejor versión en París, sino porque en su camino se cruzó el español Rafael Nadal, amo y señor de la cancha Philippe-Chatrier, quien desplegó su enorme potencial para imponerse por 6-3, 6-3 y 7-6 y quedarse con el primer boleto a la final. Espera ahora por el ganador del duelo entre Stefanos Tsitsipas y Novak Djokovic.

De esta forma, Schwartzman, de 28 años, que venía de conseguir una emotiva victoria ante Dominic Thiem (número 3 del ranking ATP), se ha despedido con la cabeza en alto tras cerrar su mejor participación en un torneo de Grand Slam. Ha caído ante Rafael Nadal, el máximo ganador de la historia del Abierto de París, quien buscará su trofeo número 13 ante Djokovic o Tsitsipas.