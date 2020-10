Walter Wayar: “El Frente de Todos en Salta está diezmado”

El reordenamiento del PJ, cuál es la esencia del peronista y como deberían plantearse las próximas elecciones dentro del Frente de Todos, fueron algunos de los puntos sobre los que reflexionó Walter Wayar en el programa de televisión, Sin Vueltas de InformateSalta con Federico Storniolo (Domingos 21.30 por Somos Salta).

De cara al próximo “17 de octubre”, Día de la Lealtad Peronista, Wayar criticó a todos los dirigentes que se dicen peronistas, pero no saben interpretar la mirada del peronismo sobre el mundo, sobre el desarrollo del país.

“El peronismo existe, pero en la esencia de muchísimos argentinos, en el interpretar de como debería ser la vida de una sociedad más justa, más equitativa. En los dirigentes me parece que el peronismo ha quedado lejos, que no lo entienden, no lo interpretan, que no lo han leído. (…) El peronismo es una forma de interpretar la vida y de vivirla a esa vida. Creo que hoy los que se dicen dirigentes peronistas no entienden nada de eso”.

El ex vicegobernador de Salta, además, señaló que si hoy le consultáramos a quienes ocupan cargos legislativos cuál es la esencia del peronismo, no lo saben. “Parece ser que un buen político es quien sabe ser oficialista siempre, porque es un oficialista permanente” dijo en Sin Vueltas de InformateSalta. Agregó que es indispensable tener convicción, proyección y una propuesta para ser algo distinto a lo que se vio en los últimos 15 años del país.







En cuanto al reordenamiento del Partido Justicialista nacional y local, Wayar apuntó a la actitud incoherente de querer sumar más gente, pero a la vez querer centralizar la jefatura del espacio político con las mismas personas que dirigen el gobierno nacional o provincial.

“Es una muestra clara de que pareciera ser que hablamos una cosa, pero expresamos otra, totalmente contradictoria. Cuando decimos que tenemos que ser mas democrático, sumar a más gente, pero queremos darle a una sola persona la suma de todo el poder, me parece que flaco favor le hacen al presidente, a la democracia, a la institucionalidad de la república y al Partido Justicialista, si creemos que por ser presidente tenemos que ser el presidente del PJ”

Ante esto, agregó que siempre es mejor tener un PJ que salga del voto del afiliado, de las bases, con cuadros formados “que realmente mamaron lo que es el proyecto peronista para el país y como se inserta en el mundo, y que ellos sean los que acompañen al gobierno, lo fortalezcan en momentos difíciles” manifestó Walter Wayar.

“Hoy en día hay un cuestionamiento de que en algunas cosas no nos diferenciamos mucho de los que no son peronistas, y me parece que es lo que confunde y no debería pasar. Sería un buen momento para ver cómo, mermada la virulencia de la pandemia, vamos a una elección y se elija una conducción de hombres y mujeres de todo el país bien federal, adonde podamos acompañar a una gestión de gobierno pero también podamos ser críticos, no porque sea nuestro gobierno vamos a mirar para otro lado, cuando no se hacen las cosas que se deberían hacer o que se proyectaban hacer o para lo que muchos hemos acompañado esta gestión”.







¿Y el Frente de Todos?

El dirigente peronista arremetió contra la falta de líderes del Frente de Todos local, responsabilizándolos de la derrota en las elecciones del 2019 en los cargos provinciales. Wayar aseguró que, tras el contundente triunfo del espacio a nivel nacional, lo mismo debía pasar en lo provincial.

“Vinieron esos mesiánicos, esos líderes que se creen los dueños de lo que no es de ellos, dijeron somos dueños de una franquicia que es Cristina, nosotros somos de Cristina. Pensar que un partido o proyecto político es una franquicia, es una bajeza, de una pequeñez, mediocridad tremenda, pero sin embargo así lo plantearon” indicó Wayar haciendo alusión a quienes estuvieron al frente de la campaña.

“En esa franquicia, tenían que entrar los franquiciados que eran los sumisos, los alcahuetes, los amigos, y así se fue construyendo. Pero pasa la elección, que deberíamos haber ganado, pero la perdemos, y no asumen responsabilidades” manifestó en Sin Vueltas de InformateSalta.

Wayar se mostró molesto en la falta de identidad de los dirigentes del Frente de Todos local, que no ha sabido liderar ni encabezar con inteligencia política el proyecto nacional a nivel provincial. “Ahora el PJ está conformado por las personas de más confianza de Sáenz que compitieron y fueron en contra del proyecto nacional y por los que dicen liderar el Frente de Todos, que ellos mismos dicen: ´tenemos uno en cada partido´. ¿Le parece serio que le presenten a los salteños, que una forma de liderar y de inteligencia política es tener uno en cada partido?, o sea no tenes criterio, no tenes proyecto, sino que metes un huevo en cada canasta, y no hay identidad, y así nos va”.

Bajo estos argumentos trató de buscas y aventureros a quienes se meten en política y no saben capaces de dar una “uña” por la patria, cuando tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia argentina, han dado la vida defendiendo sus ideales. “Hacen esta melange que le hace daño a la democracia, que más pudiera dar un gobierno, en este caso el provincial, tener partidos legitimados, con autoridades responsables que lo acompañen en cosas que lo tienen que acompañar y que se le pongan firmes y fuertes en las cosas que no comparten o que se está equivocando. Eso te ayuda a la gobernabilidad. Esta melange, esta entrega, esta sumisión, donde todos podemos ser todo, daña la democracia, daña la institucionalidad, y principalmente daña a los gobiernos, porque los aplaudidores de siempre, no son los que te ayudan a gobernar”.







¿Será candidato para el 2021?

“Desde un cargo de la misma militancia siempre busco aportar un granito, cuando veo que la lista se llena de personas que no la entienden, que no saben que van a representar, que a veces no saben de porque están en el lugar, ni cual es el rol, uno participa y genera ejemplos de cómo uno se para en sus convicciones, tiene una visión de provincia, de país, e interpreta como está el mundo para ver como entramos y ahí es donde creo que sirve, más allá de un resultado” dijo Walter Wayar en Sin Vuelta de InformateSalta sin afirmar pero tampoco descartar una eventual candidatura para el próximo año.

Antes de finalizar, sostuvo que ser legislador no es ser uno vitalicio, ni un ganador de elecciones, sino que es ser líder, tener la capacidad de liderar equipos, abrir el juego y tener un proyecto serio y sólido.

“El Frente de Todos en Salta está diezmado porque cuatro o cinco siguen haciendo lo que quieren y muy buenos dirigentes, militantes de los barrios, hombres y mujeres tremendamente capacitados y luchadores no tienen la posibilidad ni espacio, ahí tenemos que dar el debate los del campo popular. Se tiene que reconstruir un frente donde no haya un liderazgo de quien va a colgarse de una pollera, o va preguntar quien dice tal o cual cosa en Buenos Aires, sino que tenga la capacidad de liderar (…) Venimos conversando para ver de construir ese frente del campo popular que no sea un grupo de aventureros que quieren llegar a cargos, sino que sean un grupo de mujeres y hombres que piensen realmente un programa y que un proyecto político debe estar nutrido de lo mejor, de los mas capaces de la política, de la técnica, de la ciencia y de la sociedad, y llevar adelante un proyecto que le sirva a los salteños” concluyó.