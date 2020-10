Polémica foto de joven tucumano en la marcha contra el gobierno

Este lunes se llevaron a cabo marchas en diferentes puntos del país en contra del gobierno nacional. En Tucumán, los manifestantes se congregaron en la Plaza Independencia.

Cientos de tucumanos participaron de la manifestación con banderas argentinas y diversos carteles en contra del gobierno nacional.

Una polémica fotografía tomada a un joven se viralizó en todo el país y causó polémica. En ella se observa al joven ahorcando a una persona que lleva puesta una máscara de Cristina Kirchner, junto al cartel: "Ladrona, asesina y vende patria".

Luego de que un medio intentara contactar al joven, que es dueño de un gimnasio, fue su mujer quién salió a dar explicaciones del caso: “Antes que nada quiero aclarar que es un hombre el que puso la máscara de Cristina como un chiste, así que no es una mujer y mi marido hizo el chiste como que lo ahorcaba, pero no fue algo violento”.

“No es violento por varios motivos: uno porque no era una mujer, sino un hombre disfrazado, y dos porque no es su perfil. Me parece una ridiculez que hagan un circo de esto con la cantidad de noticias importantes que hay Tucumán. La provincia se está incendiando, los comercios nos estamos fundiendo, Cristina nos ha robado medio país y se horrorizan por una foto con un chiste”, se defiende la empresaria.

Además, agregó “que los valores están completamente cambiados en Tucumán”, admitiendo que está “alterada porque recibí muchos mensajes de gente que me cuestiona que está casada con una persona violenta y eso no corresponde”. /eltucumano