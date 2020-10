El Roña Castro agarró a trompadas a un delincuente que lo asaltó la semana pasada

El exboxeador Jorge “Locomotora” Castro reveló que recientemente se encontró con uno de los delincuentes que le había robado la semana pasada cuando se dirigía a su gimnasio ubicado en el barrio San José, de la localidad bonaerense de Temperley, y que “lo llené a trompadas”.

“¿Querés que te diga la verdad? Lo agarré ayer y lo cagué bien a trompadas. Nadie lo sabe, no lo quise comentar. Lo encontré enfrente del negocio mío", reveló el Roña durante una entrevista con el programa radial Planeta 947. Y agregó: "Cuando me vio, se cagó y se meó. Ahí le dije ‘vos fuiste el que me robaste’. ‘Perdoná, Roña’, me decía. Me desahogué con este bolu... cuando lo agarré”.

Castro dijo que no tiene miedo a sufrir un acto de represalia. “Tienen que tener huevos para venir a buscarme de nuevo porque ellos saben que yo ayudo a todo el mundo y soy bueno con todos. Yo tengo un comedor, reparto ropa, alimentos no perecederos y recibo donaciones”, aseguró.

El fin de semana, el exdeportista de 53 años habló con TN y contó que los asaltantes le sacaron dinero y el celular. “Fue al voleo, me apuntaron con dos fierros y tuve que dar toda la plata y el celular”, explicó el excampeón del mundo.

El exboxeador señaló que en principio fue amenazado con dos armas de fuego por los delincuentes.

“Lo tenía como a John Jackson, pero el otro me estaba apuntando”, expresó Locomotora al hacer un paralelismo entre el momento en el que analizó resistirse al robo y la pelea ante el estadounidense, disputada en la ciudad mexicana de Monterrey en diciembre de 1994, cuando se impuso con un espectacular nocaut.

Luego del robo, los delincuentes se alejaron en un automóvil rumbo a un asentamiento cercano. Jorge Castro se lamentó porque en el celular tenía “fotos de la familia, de los amigos y de muchas figuras, como Diego Maradona”. Por ese motivo, luego del incidente decidió llamar a los asaltantes para pedir que le devuelvan el teléfono. “Le dije loco, por favor devolveme el celular, soy el “Roña” Castro.”. “¿Qué vas a ser vos?”, fue la respuesta que recibió.

El Roña realizó una publicación en su cuenta de Facebook en la que los invitaba a ir a su gimnasio, para aprender boxeo. “Lamentable. A estos pibes chorros que hoy me afanaron los invito a que pasen por el gimnasio. Vengan que les voy a enseñar a respetar y a cuidar la vida con el boxeo. El día que aprendan, se van a dejar de hacer los guapos choreando y van a tener una conducta en la vida”, escribió. /TN