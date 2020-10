La increíble historia del doble rosarino de Messi: vende velas y sahumerios en una santería

La primera vez que le dijeron que era parecido a Lionel Messi estaba en el supermercado. Corría el año 2005 y el verdulero del local, ubicado sobre la Avenida Pellegrini, no tuvo dudas: el cliente era idéntico a La Pulga.

“Me lo decía cada vez que me veía y yo no sabía de quién me hablaba. Al final lo terminé buscando por Internet y sí... Nos parecíamos”, cuenta entre risas Juan Tomás “Juanto” Martín (40), el actual doble del crack rosarino.

Aunque él desconocía a La Pulga, para ese entonces Messi ya era una de las figuras del fútbol mundial. Había debutado en el Barcelona, era campeón mundial juvenil y, un año después, jugaría su primera Copa del Mundo en Alemania.

Pasaron quince años de aquel momento y Juanto todavía se pregunta qué hubiera pasado si el verdulero no le hubiera insistido tanto con su parecido. ¿Estaría dando hoy esta entrevista? Quién sabe.





Juan Tomás “Juanto” Martín, el doble rosarino de Lionel Messi. "Gracias a nuestro parecido pude viajar al Mundial de Rusia", dice

Juan Tomás Martín tiene 40 años y es el menor de tres hermanos. Nació y se crió en Villa Constitución, una ciudad ubicada en el sur de la Provincia de Santa Fe, a 55 kilómetros de Rosario. Durante su infancia, cuenta en charla con Infobae, jugó al fútbol en el Club Cosmos y hasta se fue a probar a Rosario Central, pero no tuvo suerte. Cuando terminó el secundario, decidió que iba a estudiar Psicología.

A mediados de 2006, en pleno fervor mundialista, sus compañeros de la Universidad lo bautizaron “PsicoMessi”. El apodo, dice, le duró hasta que abandonó la cursada. “Quedé debiendo el último año. Me hubiera gustado ejercer, pero no terminé la carrera”, lamenta.

En ese momento, además de cursar durante el turno noche, el rosarino se dedicaba a vender perfumes de manera ambulante. Algunos años más tarde agregó los sahumerios, las velas y terminó alquilando un local en la Galería César en el centro de Rosario, donde años atrás (como contaron en el diario La Capital) funcionaba el mítico bar Remember.





Desde 2012, el doble de Messi atiende una santería en Rosario. "Se venden muchas velas de parafina y sahumerios. Argentina es un país muy creyente", dice

A medida que crecían las ventas, también crecía su popularidad por su parecido con Lio. “Fui a la peluquería con una foto de Messi y pedí que me hicieran el mismo corte de pelo y me emprolijaran la barba”, explica Juanto que, además, sumó una camiseta de manga larga color piel, para simular los tatuajes.

Después, dice, “empezó a estudiar La Pulga”. “Buscaba videos suyos en YouTube para ver cómo hablaba y cómo se movía. Lo que más me costó fue copiar el tono de su voz”.

Más adelante, recuerda, se animó a participar de un casting en Buenos Aires. “Buscaban dobles de famosos. Me presenté y me fue bien. Empezaron a llamarme para hacer presencia en eventos, boliches y, también, en programas de televisión, como Animales Sueltos y Pura Química”.



Gracias a su parecido con el crack de rosario, Juanto conoció a grandes figuras del fútbol, como Enzo Francescoli

Lo que siguió después, ni el verdulero que lo vio parecido a Messi, allá por 2005, se lo hubiera imaginado. Desde viajes por el mundo, hasta protagonizar comerciales de primeras marcas: autos, celulares, gaseosas, papas fritas y electrodomésticos. El más recordado lo encabezó a fines de 2019, junto con un grupo de actores que también se parecían a un famoso. Bajo el slogan “Tenés un aire”, promocionaban splits frío-calor.

El boom, sin embargo, fue en 2014 cuando el cineasta reconocido español, Alex de la Iglesia, lo convocó para trabajar en el documental “Messi”, que se estrenó al año siguiente. “Lo primero que hizo cuando me vio fue sacar su celular y pedirme que le grabara un saludo de cumpleaños a su hijo. Después me dijo algo así como: ‘¡Ostia, pero eres de puta madre!’", recuerda Juanto.

Al final, su participación en el film no se incluyó. “Siempre supe las condiciones: solo si Messi participaba iría mi escena como doble adulto, pero no participó”, explica el rosarino y destaca que, aun así, su nombre aparece en los créditos.





Para el último Mundial, Juanto viajó a Rusia. "Lo mejor de ser el doble de Messi fue tener la oportunidad de conocer Barcelona y Rusia", dice

En la red social Instagram, el doble de Messi es @juantomessi. A diferencia del auténtico, que tiene 167 millones de followers, él apenas cuenta con 8200. “Yo soy una gran fanático de Messi. Después de tanto imitarlo y de mirar reportajes, debo admitir que lo admiro más como persona que como jugador”, dice Juanto y destaca el perfil bajo de La Pulga.

¿Si alguna vez tuvo la oportunidad de intercambiar diálogo son su ídolo? No. “Me lo crucé en dos comerciales y en el predio de la AFA. En total, fueron tres veces. Pensé que tal vez podía saludarlo, pero él jamás se enteró de que yo estaba ahí. No me debe ni conocer”, agrega.

De momento, los día del rosarino se dividen entre la santería y el doblaje de Lio. En Rosario, es prácticamente una estrella. Lo que más le piden son selfies y videos con saludos de cumpleaños. Su parecido a Messi, asegura, atrae a los clientes. “Algunos ya son habitué, pero hay muchos que vienen a conocerme y quieren sacarse fotos conmigo. Después me dicen: ‘Messi dame un sahumerio de Sándalo’”.

Es un miércoles por la tarde y, como de costumbre, el local ubicado en la calle Rioja 1140 está concurrido. “Se venden muchas velas de parafina y sahumerios. Argentina es un país muy creyente”, apunta el doble de Lio.

Mientras conversa con Infobae, una clienta apoya sus compras sobre el mostrador y Juanto la desafía. “¿Vos sabés cómo me llamo yo?”, le dice. La mujer lo mira y responde: “Messi”. “Repetí más fuerte así se escucha bien del otro lado”, insiste. “Messi, Messi”, corea la mujer.

“¿Te das cuenta? La gente no sabe cómo me llamo, todos me dicen Messi”, concluye. /Infobae